Das Finale von Demon Slayer bekommt eine Film-Trilogie – Ein Kino hat wohl versehentlich verraten, wann es losgeht

Das große Finale von Demon Slayer wird nicht mehr als Staffel, sondern als Film-Trilogie gezeigt. Dank mehreren Leaks wissen wir auch, wann der erste Anime-Film in Deutschland in den Kinos startet.

Wann ist es so weit? In Deutschland soll der erste Film zu Demon Slayer: Infinity Castle am 25. September 2025 starten. Das ist vergleichsweise spät, wenn man sieht, wann der Anime in anderen Ländern im Kino anlaufen soll:

In Frankreich soll Demon Slayer: Infinity Castle schon am 17. September 2025 anlaufen (via ComingSoon.net), also rund eine Woche vor dem deutschen Release.

Die Fans in den USA können sich wohl noch eher über den Start freuen: Hier soll der Film bereits am 12. September 2025 in die Kinos kommen (via X). Das wären sogar fast 2 Wochen Unterschied zu Deutschland.

Dass Anime-Filme weltweit zu anderen Zeiten starten, kam in der Vergangenheit öfter vor. One Piece Film: Red hatte seine Premiere am 6. August 2022, in Deutschland war es sogar erst am 11. Oktober 2022 so weit.

Den Teaser-Trailer zum Infinity Castle könnt ihr euch hier ansehen:

Deutsches Kino will Film verschleiern, macht alles falsch dabei

Woher stammt der Leak? Der Leak stammt von CineStar, einer Kinokette in Deutschland. Dort wurde der Film kurzzeitig als „Untitled Sony/Crunchyroll/Aniplex”-Event-Film gelistet. Dabei stand das genaue Releasedatum vom 25. September 2025. Mittlerweile wurde die Seite wieder gelöscht.

Der große Fehler: Sowohl im Link als auch in der Filmbeschreibung stand, dass es sich bei dem Film um Demon Slayer: Infinity Castle handelt. Wenn ihr euch selbst von diesem Leak überzeugen wollt, könnt ihr die Seite über Web Archive.org aufrufen.

Wo kann ich den Film sehen? Da CineStar den Film bereits gelistet hatte, können wir davon ausgehen, dass der Film in teilnehmenden Kinos der Kette zu sehen ist. Vermutlich wird Infinity Castle nach einigen Wochen dann auf dem Anime-Streamingdienst Crunchyroll zu sehen sein. Wann genau das sein wird, das wurde bislang noch nicht verraten.

Wann kommen die anderen Filme? Zum zweiten und dritten Film ist leider noch nichts bekannt. Wir vermuten, dass sie im Abstand von jeweils einem Jahr zu sehen sind, also in 2026 und 2027.

Für den Anime von Demon Slayer wurde eine Sache erfunden, die es im Manga gar nicht gab. Doch dadurch kommt es zu spektakulären Kämpfen, für die der Anime bekannt ist. Worum es sich dabei handelt, erfahrt ihr hier: Demon Slayer belügt seine Zuschauer im Anime bei dem, was die Fans am meisten lieben