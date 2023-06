Steam: Gefeierter Koop-Shooter mit Zwergen ist 97 % positiv, kostet für kurze Zeit nur 10 Euro

Auf Steam könnt ihr aktuell einen beliebten Koop-Shooter für 9,89 Euro kaufen, in dem ihr Alienhorden mit Flammenwerfern und Gatling-Guns niedermetzelt.

Um welchen Shooter geht es? Bis zum 29. Juni ist der 2020 veröffentlichte Koop-Shooter „Deep Rock Galactic“ auf Steam im Angebot um 67 % reduziert und kostet nur 9,89 Euro.

In Deep Rock Galactic schlüpft ihr in die Rolle von schwerbewaffneten Zwergen, die für das namensgebende Bergbauunternehmen „Deep Rock Galactic“ Missionen erfüllen und sich kooperativ mit bis zu 4 Spielern in prozedural generierte Höhlen begeben.

Neben dem Sammeln von Ressourcen zählt vor allem das Töten von Aliens zu den Kerninhalten dieser Missionen. Damit ihr die Alienhorden problemos niedermetzeln könnt, stellt euch das Spiel 4 Klassen sowie verschiedene „Werkzeuge“ wie Flammenwerfer und Gatling-Guns zur Verfügung.

Hier gelangt ihr zu dem Angebot auf Steam

Falls ihr euch Eindruck von Deep Rock Galactiv verschaffen wollt, binden wir euch hier den Release-Trailer zur 3. Season des Shooters ein:

Falls ihr euch auch für andere Koop-Shooter interessiert, haben unsere Kollegen von GameStar das neue Payday 3 angespielt.

„Wem dieses Genre gefällt, der muss das hier ausprobieren!“

Wie sehen die Bewertungen des Shooter aus? Deep Rock Galactic ist bei Fans sehr beliebt. Auf Steam sammelte der Titel über 170.000 Rezensionen, davon sind starke 97 % positiv. Obendrein erntete der Shooter in der PC-Version einen guten 85er-Score auf der Review-Plattform Metacritic.

Auf Steam selbst sind zudem die Spieler voll des Lobes. Viele loben das Gameplay und betonen die hohe Qualität des Shooter:

NeonLéon: „Mit Abstand eines der besten Spiele, was das Preis-Leistungs-Verhältnis, Quality of Life und den Gameplay-Loop angeht. Absolute Empfehlung! ROCK AND STONE (via Steam)!“

Tune2004: „Eines der besten Spiele, die es gibt. Wem dieses Genre gefällt, der muss das hier ausprobieren! Es könnte anfangs etwas langweilig wirken, weil man größtenteils immer dasselbe machen muss, aber je weiter man kommt, desto mehr schaltet man frei. Für 3 GB steckt sehr viel Content in dem Spiel (via Steam).“

Herr Seeker: „Dieses ‘alberne Spiel über Zwerge’ hat mehr Seele in sich als die meisten Spiele, die in den letzten zehn Jahren erschienen sind (via Steam).“

Nex: „Bei Deep Rock Galactic handelt es sich um ein regelrechtes Juwel in meiner Bibliothek. […] Und ich muss dazu sagen, dass mir in 15 Minuten intensiven Nachdenkens tatsächlich nichts krass Schlechtes über Deep Rock Galactic eingefallen ist (via Steam).“

Deep Rock Galactic soll bereits 2023 eine Art Nachfolger namens „Deep Rock Survivor“ bekommen. Dort schlüpft ihr zwar ebenfalls in die Rolle eines Aliens metzelnden Zwerges, doch handelt es sich diesmal nicht um einen Koop-Shooter in der First-Person-Perspektive, sondern um ein Action-Roguelite in der Top-Down-Ansicht, dessen Spielprinzip an den Überraschungshit Vampire Survivor erinnert.

Neues Spiel wird ein spannender Mix aus 2 der besten Games auf Steam