Ihr dachtet, ihr habt schon alles gesehen? Open Worlds, Zombies, Shooter, Roguelikes, Soulslikes – alles einmal durchgekaut? Dann haltet euch fest. Denn was euch hier erwartet, ist kein typisches Spiel. Es ist eine bizarre Mischung aus Hightech-Rucksacktourismus, emotionalem Tiefgang, Paketdienst unter Lebensgefahr – und einer der kreativsten Ergüsse eines gewissen Hideo Kojima. Klingt schräg? Ist es auch. Und genau das macht es so genial.

Stellt euch vor, ihr seid der letzte verlässliche Postbote in einem postapokalyptischen Amerika, in dem der Regen Lebewesen und Dinge altern lässt, unsichtbare Wesen durch die Landschaft streifen und der menschliche Kontakt fast vollständig zusammengebrochen ist. Eure Mission: Verbindungen wiederherstellen – mit euren Füßen, euren Händen und bloßer Willenskraft. Und einem verdammt großen Haufen Gepäck.

Was das Ganze mit einem neuen Genre, einem legendären PS5-Remaster und einem fetten 66 %-Rabatt zu tun hat – das erfahrt ihr jetzt. Und glaubt mir: Wenn ihr dieses Erlebnis verpasst, werdet ihr spätestens am 26. Juni, wenn der heißersehnte Nachfolger erscheint, verdutzt aus der Wäsche gucken!

PS4-Kracher neu aufgelegt für die PS5: Bahnbrechendes Open World-Spektakel vom Metal Gear-Schöpfer!

Wenn euch das Wort “Strand” an Sommer, Sonne und Cocktails erinnert: Vergesst es. Kojima meint den englischen „Strand“, also Strang, Verbindung, Bindung. Der Kern dieses innovativen Genres, des sogenannten Strand-Games ist das Social Strand-System: Eure Aktionen haben Auswirkungen auf die Welten anderer Spieler, obwohl ihr nie gleichzeitig unterwegs seid. Baut ihr eine Brücke? Andere werden sie nutzen. Hinterlasst ihr Ausrüstung? Sie könnte jemandem das Leben retten.

Kein klassischer Multiplayer, kein PvP, keine Chat-Spammer. Stattdessen: ein stilles Miteinander. Eine neue Form von Verbundenheit in einer virtuellen Welt, die einsam, kalt und zugleich wunderschön ist.

Was macht die Director’s Cut-Version der PS5 besser als die ursprüngliche PS4-Version?

Neue Missionen : Frische Herausforderungen, neue Waffen und sogar ein Rennkurs – ja, ernsthaft, ihr könnt Rennen fahren.

: Frische Herausforderungen, neue Waffen und sogar ein Rennkurs – ja, ernsthaft, ihr könnt Rennen fahren. DualSense-Features : Adaptive Trigger und haptisches Feedback – damit fühlt ihr wortwörtlich das Gewicht eures Gepäcks.

: Adaptive Trigger und haptisches Feedback – damit fühlt ihr wortwörtlich das Gewicht eures Gepäcks. Bessere Grafik und Bildrate : Zwei Modi – entweder butterweiche 60 FPS bei hochskaliertem 4K oder natives 4K in der „Schön wie ein Postkartenmotiv“-Variante.

: Zwei Modi – entweder butterweiche 60 FPS bei hochskaliertem 4K oder natives 4K in der „Schön wie ein Postkartenmotiv“-Variante. Superschnelle Ladezeiten, dank der leistungsstarken SSD der PS5 seid ihr schneller als der nächste Regenschauer!

Warum ihr gerade jetzt einsteigen solltet: Death Stranding 2 erscheint bald!

Weil die Sterne nie günstiger standen. Genauer gesagt: der Nachfolger steht in den Startlöchern – am 26. Juni 2025 erscheint Death Stranding 2: On the Beach exklusiv für die PS5. Und glaubt uns, Kojima hat nicht vor, einfach nur „mehr vom Gleichen“ zu liefern. Die ersten Trailer lassen auf eine noch verrücktere, noch emotionalere und noch cineastischere Erfahrung schließen.

