Über 115.000 Spieler fluten Valves neuen Shooter auf Steam, weil ein Update mehr Content brachte, als andere Spiele in einem Jahr erhalten

Valves neuster Shooter Deadlock erhält gerade ein Mega-Update, das auch viele Spieler zurück in den Shooter lockt.

Was ist das für ein Update? Mit dem neuen Update „Old Gods New Blood“ haben die Entwickler bei Valve Deadlock ein massives Update gewidmet. Dabei ändern sich gleich mehrere Aspekte des Shooters:

Das wohl Wichtigste am Update sind aber wohl die sechs neuen Helden, die nach und nach ins Spiel kommen.

Neue Helden sorgen für den Boom

Was hat es mit den Helden auf sich? Mit dem Update haben die Entwickler auch sechs neue Helden ins Spiel hinzugefügt, die allerdings noch nicht alle freigeschaltet sind. So dürfen die Spieler per Abstimmung bestimmen, welcher Charakter jeweils am Montag und am Donnerstag veröffentlicht wird.

Bislang haben die Spieler sich für das schläfrige Eulenwesen Rem sowie die Kopfgeldjägerin Graves entschieden, die im Auftrag der Untoten handelt. Die neueste Heldin ist jetzt Werwölfin Silver, die sich nicht nur extrem flink und agil über das Spielfeld manövrieren lässt, sondern dabei auch gut austeilen kann.

Ihr Release sorgte dabei für besonders viel Aufsehen bei den Spielern. So lockte die Werwölfin am Montagabend plötzlich über 117.000 Spieler laut SteamDB auf die Server von Deadlock. Das ist der höchste Stand der Spieler seit dem Entwicklungs-Release im Sommer 2024.

Wie wichtig ist das Update für Deadlock? Obwohl Valves neuster Shooter einen starken Start hinlegte, flaute der Hype um Deadlock im Jahr 2025 extrem ab. Die Spielerzahlen des Shooters sanken zwischenzeitlich auf unter 15.000 Spieler, im Spitzensatz laut SteamDB.

Das große Update jetzt ist entsprechend extrem wichtig für den neuen Shooter, auch wenn der offizielle Release noch gar nicht geschehen ist.

Vergleicht man das Update mit einem Update für Counter-Strike 2, bei dem häufig nur einzelne Details auf den Maps des Spiels verändert werden, lässt sich klar sagen, dass Valve mit „Old Gods New Blood“ mehr Inhalte gebracht hat, als andere Spiele in einem Jahr erhalten.

Deadlock befindet sich laut den Entwicklern von Valve immer noch in den frühen Phasen der Entwicklung, und es ist bislang unklar, wann ein Release wirklich passieren soll. Das neue Update legt jedoch schon jetzt den Grundstein für die Zukunft. Eine ausführliche Analyse des Updates hat MeinMMO-Autor Nico Scheibel gegeben: Valve wollte wohl heimlich ein Update für ihren MOBA-Shooter auf Steam bringen, doch ihr Hunger auf Pizza hat sie verraten

