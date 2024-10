Steam: Deadlock hat riesigen Glitch, macht Charakter unendlich groß, bis er nicht mehr ins Spiel passt

Im MOBA Deadlock (Steam) kommt es zu kuriosen Fehlern. Ein „riesiger“ Glitch erschafft Charaktere, die so groß sind, dass das Spiel sie sofort tötet.

Der MOBA-Shooter Deadlock befindet sich aktuell noch in der geschlossenen Beta auf Steam und dass es da zu Fehlern kommen kann, ist wohl der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung.

Kleinere Problemchen sind vollkommen normal. Doch von „klein“ kann hier im wahrsten Sinne nicht die Rede sein, denn der Bug ist gigantisch – zumindest lässt er einen Charakter riesig werden.

Was ist das für ein Bug? Der Spieler Rasterise veröffentlichte ein Video auf YouTube, der den Fehler in Aktion zeigt. Ein Fehler sorgt dafür, dass die Kombination von „Magician’s 3“ mit „Colossus“ die Größe eines Charakters immer weiter erhöht – für alle Teilnehmer in der Partie.

Der Bug wird dann ausgelöst, wenn man in dem Augenblick, in dem das Colossus-Item seine Wirkung verliert, von Magician’s 3 in einen Frosch verwandelt wird. Der Fehler lässt sich unendlich oft wiederholen, bis der Charakter so groß ist, dass er über sämtliche Häuser hinweg ragt, wie das Video hier zeigt:

Hat der Bug irgendwelche Vorteile? Wirklich ausnutzen lässt sich der Fehler (zum Glück) nicht. Abgesehen von der kompletten Verwirrung der Feinde hat dieser Bug nur Nachteile. Denn der riesengroße Charakter wird nicht schneller – die Dame läuft also quasi in Zeitlupe auf der Stelle (obwohl sie faktisch ihre normale Bewegungsgeschwindigkeit hat). Dazu kommen weitere Einschränkungen, denn die schnelle Zipline lässt sich nicht mehr benutzen.

Auch die große Hitbox macht jeden Nutzen zunichte, denn Deckung gibt es nicht mehr, sodass die Riesen-Lady von allen Seiten stets beschossen werden kann. Und als wäre das alles noch nicht genug, ist sie am Ende sogar so groß, dass sie nach jedem Respawn automatisch stirbt, weil ihr Charakter in die Todeszone hineinragt – einen Bereich, der als „außerhalb der Karte“ angesehen wird und damit tabu ist.

Während einer Beta sind solche Fehler vollkommen normal und zu erwarten, sorgen aber dennoch für einige verwirrte Gesichter. Immerhin gibt es auch alle paar Tage dicke Buffs, wenn auch manchmal für den bereits stärksten Helden.