Valve bufft gleich 4 Helden in Deadlock – Einer davon zählt jetzt schon zu den besten

Valve hat am 27. Oktober einen kleinen Patch für den MOBA-Shooter Deadlock veröffentlicht, der eine Reihe von Balancing-Änderungen brachte. Mit dabei war auch ein Buff für einen Helden, der zu den beliebtesten und stärksten Helden des Spiels zählt.

Um welchen Helden gehts? Seven hat mit dem Patch vom 27. Oktober einen kleinen Buff erhalten. Seine Fähigkeit „Sturmwolke“ verursacht jetzt mehr Schaden pro Sekunde:

Schaden pro Sekunde von 110 auf 120 erhöht.

Seven hat die siebthöchste Winrate (50,6 %) von allen 27 Helden, die Deadlock derzeit zu bieten hat und liegt nur knapp hinter Platz 6 (Stand: 29. Oktober via blitz.gg). Außerdem gehört Seven mit einer Auswahlrate von 56 % zu den drei meisgestpielten Helden. Einzig Infernus und Haze werden noch öfters gespielt.

In der Community von Deadlock hat Seven einen ganz besonderen Ruf: Der Held ist besonders stark gegen Anfänger. Generell gilt der Held als relativ anfängerfreundlich und schnell zu lernen. Auf höherem Niveau verliert der Elektro-Spezialist an Effektivität und Stärke, aber besonders in Lobbys mit eher schlechteren Spielern und Einsteigern kann Seven brillieren.

Die restlichen Buffs und Nerfs in der Übersicht

Was änderte der Patch noch? Natürlich wurde mit dem Update nicht nur die kleine Änderung an Seven vorgenommen. Es gab obendrein Buffs für Shiv, Yamato und Bebop und ein paar kleinere Nerfs.

Hier seht ihr die Patch Notes in der Übersicht:

Shiv:

Die Reichweite von ‘Tötender Schlag’ wurde von 13m auf 14m erhöht.

Wut des Tötungsschlags pro Waffenschaden von 0,015 auf 0,017 erhöht

Abflussrate von Tötungsschlag von 0,3 auf 0,25 reduziert

Bebop:

Stapel von „Klebebombe“ (engl: Sticky Bomb) nehmen beim Tod nicht mehr ab

„Klebebombe“ gibt jetzt Stapel basierend auf sterbenden Helden, die von „Klebebombe“ verletzt wurden, mit einem Puffer von 12 Sekunden (vorher gewährte jeder, der von der Bombe getroffen wurde, automatisch Stapel)

Der Schaden von „Klebebombe“ pro Stapel wurde von 3 % auf 5 % erhöht.

Skalierung des Geisterkraftschadens der Klebebombe von 0,9 auf 1,2 erhöht

Klebebombe T1 von -7,5s auf -8s verbessert

Abklingzeit von Klebebombe von 19s auf 18s verringert

Grey Talon:

Skalierung der Bewegungsgeschwindigkeit des Geistes von 0,04 auf 0,032 verringert

Skalierung des Geschossschadens des Geistes von 0,13 auf 0,12 gesenkt

Kelvin:

Die Abklingzeit von Eispfad (engl.: Ice Path) wurde von 38s auf 42s erhöht.

McGinnis:

Geistwiderstand von Mini-Türmen von 80 % auf 70 % reduziert

Abklingzeit von „Spektralwand“ (engl.: Spectral Wall) von 37s auf 46s erhöht

Abklingzeit von Spektralwand T2 von -14s auf -23s erhöht

Paradox:

Impulsgranate T3 (engl.: Pulse Grenade) von +1 m pro Impuls auf +0,75 m reduziert

Yamato

Abklingzeit von Schattenverwandlung (engl.: Shadow Transformation) von 90s auf 85s verringert

Falls ihr gerade neu mit Deadlock anfangt und euch fragt, wie ihr in dem MOBA-Shooter besser werden könnt, hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus für euch eine Reihe mit kurzen Tipps für Anfänger zusammengestellt: Deadlock Einsteiger-Guide: 7 kurze Tipps, die euch sofort besser machen