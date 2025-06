Sprecher aus The Witcher leiht seine Stimme wieder Geralt von Riva, aber dieses Mal in einem Multiplayer-Horrorspiel

Dead by Daylight konnte seinen Fans schon mit so einigen neuen Skins begeistern. Jetzt können sich die Fans von The Witcher freuen, denn der Hexer und einige Charaktere aus seinem Universum kommen ins Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich dabei um Dead by Daylight. Das ist ein Multiplayer-Horrorspiel, in dem ihr entweder Killer oder Gejagte seid.

Der Killer muss, wie sein Name vermuten lässt, alle Überlebenden finden und töten. Die Überlebenden müssen ihren Weg aus dem Albtraum finden und dafür einige Minispiele lösen. Jeder Killer und Charakter hat seine eigenen Fähigkeiten, die es zu nutzen gilt.

Das Spiel wurde vor 9 Jahren veröffentlicht und ist seitdem ein Dauerbrenner. Unter anderem, weil es regelmäßig neue Inhalte und Skins bringt. Jetzt wurden die Skins aus dem Universum von The Witcher hinzugefügt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu den neuen Charakteren anschauen:

Jäger und Überlebende aus dem „The Witcher“-Universum

Was sind die neuen Inhalte? Folgende neue Inhalte hat Dead by Daylight auf ihrer offiziellen Website vorgestellt:

Vittorio Toscano in „ Geralt von Riva “-Outfit (Legendär)

“-Outfit (Legendär) Kate Denson in „ Yennefers Lied “-Outfit (Sehr selten)

“-Outfit (Sehr selten) Sable Ward in „ Ciris Besuch “-Outfit (Sehr selten)

“-Outfit (Sehr selten) Mikaela Reid in „ Triss’ Traum “-Outfit (Sehr selten)

“-Outfit (Sehr selten) Die Künstlerin im „ Der Waldschrat “-Outfit (Legendär)

“-Outfit (Legendär) Der Ritter in „Eredins Ende“-Oufit (Sehr selten)

So sieht Geralt von Riva in Dead by Daylight aus (via deadbydaylight.com)

Somit sind die wichtigsten Charaktere aus dem „The Witcher“-Universum vereint. Der Waldschrat und Eridens Ende sind die Jäger, während alle anderen Skins für die Gejagten ausgewählt werden können.

Besondere Fähigkeiten bleiben von den Charakteren bestehen und lediglich das Aussehen der Charaktere passt sich an die Figuren aus The Witcher an.

Für einen Charakter gibt es auch neue Voicelines direkt vom Originalsprecher: Der Sprecher von Geralt von Riva, Doug Cockle, wird seine Rolle als der Hexer wieder einnehmen und spricht neue Takes für den Charakter für Dead by Daylight ein.

Die Entwickler von Dead by Daylight haben zudem noch eine ganz bestimmte Nachricht an ihre Spieler, die Fans vom Hexer verstehen dürften: „Wenn alles andere scheitert, bietet dem Killer eine Partie Gwent an.“

Das Charakter-Arsenal von Dead by Daylight wurde um ein neues Franchise erweitert. Jetzt wird es noch schwieriger, zu entscheiden, welchen Charakter ihr spielen sollt. Auf MeinMMO findet ihr eine Auflistung der Charaktere und wer zu euch passen könnte: Alle Killer in Dead by Daylight und wer der beste für dich ist