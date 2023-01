Dead by Daylight verliert wohl noch einen Killer

Ein weiterer Killer wird mit hoher Wahrschheinlichkeit aus Dead by Daylight gestrichen. Welche Lizenz verlieren die Entwickler diesmal?

Dead by Daylight ist ein Spiel, das in den letzten 7 Jahren fast durchgehend gewachsen ist. Doch zumindest in Bezug auf den Content musste das Horror-Spiel schon einmal einen Einschnitt hinnehmen, denn die „Stranger Things“-Lizenz verloren die Entwickler nach einigen Jahren wieder. Jetzt könnte einen zweiten Killer dasselbe Schicksal ereilen und er könnte aus dem Spiel verschwinden. Die Rede ist von Leatherface, auch bekannt als „Bubba“ aus „Texas Chainsaw Massace“.

Woher stammt das Gerücht? Erste Hinweise gibt es bereits im PTB zum nächsten Patch. Dort hatten Dataminer in den Spieldateien einige neue Hinweise gefunden. Die bekannten Perks von Leatherface haben zusätzliche Zeilen Code erhalten, die darauf hindeuten, dass die Perks bald „alternative Namen“ bekommen.

Das war zuletzt auch beim „Stranger Things“-Kapitel der Fall. Als die Charaktere aus dem Verkauf genommen wurden, kam es zur Umbenennung sämtlicher Perks der Charaktere, die daraufhin zu „freien“ Perks wurden, die von allen freigeschaltet werden können.

Einen zweiten Hinweis auf das Verschwinden von Leatherface liefert der Twitter-Account „DbDLeaks“. Das ist zwar kein offizieller Twitter-Account von Dead by Daylight, doch wurden hier schon in den vergangenen Jahren immer wieder und zuverlässig Daten aus kommenden Events und Ereignissen geleakt. DbDLeaks schrieb am 6. Januar:

Mach es gut, Bubba. Genieße deine letzten Monate im Nebel. Ich werde es für immer vermissen, von dir im Keller gecampt zu werden.

Ist das wahrscheinlich? Leider ist es das, ja. Das liegt vor allem daran, dass das „Texas Chainsaw Massace“-Franchise ein eigenes Horror-Spiel herausbringen will, das im Jahr 2023 erscheint. Da scheint es wahrscheinlich, dass die Macher sich die Exklusivrechte an dem Franchise sichern wollen, um Leatherface in ihrem Spiel zu haben – und nicht auch noch parallel in einem ganz anderen Game.

Was würde das bedeuten? Wenn Dead by Daylight wirklich die Lizenz von „Texas Chainsaw Massacre“ verliert, dann würde – wie schon damals bei Stranger Things – der Charakter wohl aus dem Verkauf genommen. Für neue Spieler wäre der Killer dann nicht mehr erhältlich. Wer sich den Charakter und dessen Perks in der Vergangenheit schon gekauft hat, dürfte ihn aber wohl behalten und auch weiterhin nutzen, so wie es auch beim Demogorgon, Nancy und Steve der Fall war.

Eine offizielle Ankündigung von Dead by Daylight steht zu dieser Sache noch aus, doch wer sich Leatherface noch nicht geholt hat, sollte sich innerlich wohl darauf vorbereiten, das in den nächsten Wochen zu tun – bevor es womöglich zu spät ist.