Dead by Daylight: Der schwächste Killer ist jetzt richtig stark

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Was war das Problem? Der Trickster macht zwar viel Spaß zu spielen, doch schon seit dem Release gilt er als schwächster Killer. Er fiel in der Beliebtheit der Spieler rapide ab – vom Sexsymbol wurde er direkt in die Mottenkiste verlagert und kaum jemand wollte ihn spielen.

Ein neuer Patch ist in Dead by Daylight live. Der Update 5.1.0 ist ein sogenannter „Mid-Chapter-Patch“ und bringt daher keine neuen Killer oder Maps, sondern vor allem Verbesserungen, Bug-Fixes und Balance-Änderungen. Vor allem der bisher schwächste Killer, Trickster, kann sich freuen. Denn er ist nun eine richtig solide Wahl und macht Spaß zu spielen.

Der Trickster hat mächtige Buffs in Dead by Daylight bekommen. Ab heute ist er eine richtige Gefahr für die Überlebenden.

Insert

You are going to send email to