Dead by Daylight: Ringu-Killer war nur „D-Tier“, wird massiv gebufft

Der kommende Killer Onryō aus Dead by Daylight war auf dem PTB viel zu schwach. Jetzt wird sie gebufft – und könnte für Angst und Schrecken sorgen.

Der nächste Killer von Dead by Daylight wird der Onryō aus dem Ringu-Universum. Doch die erste Variante dieses Killers auf dem PTB erwies sich als viel zu schwach. Zwar kam der generelle Spielstil bei den meisten gut an, doch es war gar nicht so einfach, mit der Onryo wirklich Überlebende zu töten. Das haben auch die Entwickler bemerkt und einige drastische Änderungen angekündigt, um dem neuen Killer zu einem besseren Start zu verhelfen.

Was ist das Problem? Obwohl Sadako auf dem PTB sich ziemlich cool spielte, hatte sie doch einige Probleme. Ihre passive „Condemn“-Mechanik, die Spieler nach und nach verflucht und irgendwann zu einem sofortigen Tod führen kann, wurde nie als Bedrohung wahrgenommen. Gleichzeitig war es auf offeneren Karten viel zu einfach, die aktuelle Position des Killers im Blick zu behalten, selbst wenn dieser gerade „demanifestiert“ war.

Die Meinung in der Community war daher recht schnell eindeutig: Sadako ist zwar cool, aber viel zu schwach. Viele Streamer ordneten sie in der Tier-Liste der Killer in ihrem aktuellen Zustand im C- oder sogar D-Tier ein – den schwächsten aller Killer.

Dead by Daylight: Der „Ringu“-Killer Sadako klettert aus eurem Fernseher – Trailer

Was wird geändert? Gleich 3 Aspekte der Onryō werden deutlich verstärkt. Das betrifft ihre Manifestation (und De-Manifestation), ihre Sichtbarkeit auf Distanz und ihre Condemn-Mechanik (Verurteilung) – also im Grunde alle wichtigen Aspekte des Killers.

Änderungen an der Manifestation: Drei Details werden hier verändert.

Die Wirkzeit der Manifestation wird auf 1,5 Sekunden reduziert (vorher 2,5 Sekunden).

Die Wirkzeit der De-Manifestation wird auf 1,5 Sekunden reduziert (vorher 2,5 Sekunden).

Die Änderung der Bewegungsgeschwindigkeit beim Manifestieren ändert sich nun fließender, anstatt ruckartig.

Der Gedanke hinter diesen Änderungen ist, dass die Onryō flüssiger zwischen ihren verschiedenen Formen wechseln soll und sie so auch während einer Verfolgung benutzen kann.

Sadako wird noch richtig stark.

Änderungen an der Sichtbarkeit: Die Sichtbarkeit der Onryō war ein Problem, da sie selbst im demanifestierten Zustand viel zu schnell ersichtlich war. Daher gibt es einige Anpassungen:

Die Reichweite ihrer Sichtbarkeit, während die Onryō demanifestiert ist, wurde auf 24 Meter reduziert (vorher 32 Meter).

Der Terror-Radius (Herzschlag) der Onryō wurde auf 24 Meter reduziert (vorher 32 Meter).

Bisher war die Onryō innerhalb einer Reichweite von 32 Metern immer mal wieder kurzzeitig sichtbar. Besonders auf offenen Maps war das ein Problem, da man sie schon auf große Distanz erkennen konnte. Jetzt muss die Onryō deutlich näher herankommen, bevor Überlebende sie ausfindig machen können.

Änderungen an der Verurteilung: Die letzten, aber nicht weniger gravierenden Änderungen werden an der Condemn-Mechanik (Verurteilung) vorgenommen. Das ist die Anzeige der Überlebenden, wie verflucht sie bereits sind. Bei vollständiger Verfluchung kann die Onryō sie sofort töten.

Die Menge an Verurteilung, die beim Einlegen der Videokassette abgezogen wird, wurde auf 3 Segmente reduziert (vorher 4 Segmente).

Die Dauer der Zeit, die es benötigt, um passiv ein Verurteilung-Segment anzusammeln, während man eine Videokassette trägt, wurde auf 25 Sekunden reduziert (vorher 30 Sekunden).

Grundsätzlich ist die Absicht der Entwickler nicht, dass viele Überlebende durch die Verurteilung sterben. Stattdessen soll sie aber nun doch etwas mehr Druck erzeugen, sodass die Spieler gezwungen sind, sich mit dieser Mechanik auseinanderzusetzen.

Wann geht der Killer live? Ob noch weitere Anpassungen notwendig sein werden oder der „Ringu-Killer“ mit diesen Verbesserungen in einer soliden Position ist, werden wir wohl erst mit dem Release des neuen Kapitels am 8. März erfahren. Denn dann wird Sadako auf die Spieler losgelassen und kann endlich wieder dem Brunnen entfliehen.

Freut ihr euch schon auf Sadako? Oder spricht dieser Killer euch gar nicht an?