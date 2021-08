Der neuste Killer von Dead by Daylight wird mit einem Rätsel angekündigt. Doch die Community ist sich schon sicher, wer es sein wird.

Alle 3 Monate erscheint in Dead by Daylight ein neuer Killer, um der Community ordentlich einzuheizen und neue Gefahren in die Welt des Entitus zu bringen. Dieses Mal hat sich Behaviour für kleine Hinweise entschieden, die langsam aber sicher veröffentlicht werden. Doch die Fans des Horror-Spiels sind sich schon recht sicher, wer da als nächstes kommt: Pinhead aus dem Hellraiser-Franchise.

Was gab es für Hinweise? Seit einigen Tagen veröffentlicht Dead by Daylight auf seinen Social-Media-Kanälen eine Reihe von Screenshots mit vermeintlich harmlosen Fragen. Da wird etwa eine Bank gezeigt und gefragt: „Mit welchem DbD-Charakter würdet ihr einfach auf einer Bank sitzen und etwas plaudern wollen?“

Doch der Community ist direkt aufgefallen: Da sind Buchstaben in den Bildern versteckt! Nach und nach wurden die folgenden Buchstaben in den Bildern entdeckt:

I

S

A

E

R

Was schlussfolgert die Community? Im Subreddit wird angeregt diskutiert, doch die aktuellste Theorie ist, dass es sich bei dem nächsten Killer um „Pinhead“ handelt. Der stammt aus dem „Hellraiser“-Franchise – und würde perfekt zu den bisher veröffentlichten Buchstaben passen.

Ein Hinweis auf Pinhead? Der Nagel ist verdächtig.

Ein weiteres Indiz ist ein Nagel, der in einem der Screenshots versteckt war. Das Bild zeigt eine Map aus Dead by Daylight – in der es den Nagel jedoch nicht gibt. Auch das deutet auf Pinhead hin.

Wer ist Pinhead? Pinhead ist ein Anhänger eines Kultes aus einer anderen Dimension, den Zenobiten. Die Zenobiten sind ein sonderbarer Kult, der in der Hölle beheimatet ist und versucht über Sadomasochismus eine höhere Stufe des Seins zu erlangen. Den Trailer zu den Filmen seht ihr hier:

Dementsprechend sieht Pinhead auch aus. Optisch auf den ersten Blick ein Mensch, wurde sein Kopf durch Klingen mit waagerechten und senkrechten Schnitten versehen und an den Kreuzungsstellen Nägel befestigt. Pinhead ist dabei ein Name, der von den Fans des Franchise erdacht wurde, offiziell hieß die Kreatur eigentlich nur „der Priester“ oder „Anführer der Zenobiten“.

Wie wahrscheinlich ist das? Die bisher zusammengetragenen Buchstaben und auch der Nagel machen es schon sehr wahrscheinlich, dass Pinhead der nächste Killer in Dead by Daylight sein könnte. Auch wenn die Filme (besonders in Deutschland) erst sehr spät erschienen sind, gilt Hellraiser als klassischer Horror und reiht sich in viele andere erfolgreiche Horror-Serien ein. Pinhead wäre damit ein perfektes Mitglied der Killer-Riege in Dead by Daylight.

Sobald es eine offizielle Bestätigung zum neuen Killer gibt, werden wir darüber berichten.

Hättet ihr Lust auf Pinhead als Killer in Dead by Daylight? Oder passt diese Horror-Figur nicht so gut in die Welt des Entitus?