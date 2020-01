Trotz großer Kritik veröffentlicht Dead by Daylight diesen Patch

Der neuste Patch von Dead by Daylight ist live und brachte einige der umstrittensten Änderungen aller Zeiten. Hex: Ruin ist quasi tot und auch der Doctor generft.

Als die Entwickler von Behaviour vor einigen Wochen ihr neustes Update für Dead by Daylight vorstellten, hagelte es schon im Vorfeld Kritik. Immerhin sollte einer der wohl wichtigsten Perks, Hex: Ruin, stark verändert werden. Jetzt ist Patach 3.5.0 live gegangen und hat quasi keine Änderungen mehr erfahren. Wir verraten, was alles um Update steckt.

Was wurde an „Hex: Ruin“ verändert? Hex: Ruin erschwert nun nicht mehr das Reparieren von Generatoren anhand von schweren Skill-Checks, sondern wirkt sich auf alle Generatoren aus, die gerade nicht bearbeitet werden. Diese verlieren ihren Fortschritt automatisch über Zeit, solange das Hex-Totem bestehen bleibt.

Die Entwickler wollten damit einen Endgame-Perk erschaffen. Die Kritik der Spieler ist hier, dass Hex-Totems niemals bis zum Endgame bestehen bleiben.

Was wurde am Doctor geändert? Der Doctor hat nun keine zwei Haltungen mehr und verliert seine passive Aura, die den Wahnsinn erhöht. Stattdessen kann er einmal pro Minute einen gezielten Schock einsetzen, der seinen ganzen Terror-Radius ausfüllt.

Doch andere Aspekte wurden deutlich generft. Wenn Überlebende sich nun beruhigen, fallen sie auf Wahnsinn I zurück anstatt wie bisher auf Wahnsinn II. Außerdem verlieren sie ihren Fortschritt beim Beruhigen nicht mehr, wenn sie das zwischenzeitlich abbrechen.

Wie reagiert die Community? Die Meinung innerhalb der Community hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Noch immer regnet es Memes über die Entscheidungen der Entwickler. Es herrscht die allgemeine Meinung vor, dass Killer aktuell kaum noch eine Chance haben und man die bestehende Community vergrault, um neue Spieler anzulocken.

An vielen Stellen wird sich über lange Wartezeiten bei den Überlebenden beschwert. Das ist auch wenig verwunderlich, wenn nach diesen Änderungen kaum noch jemand Killer spielen will.

Habt ihr schon diese coole Rettungsaktion gesehen?

Was brachte der Patch sonst noch so? Der Patch hat außerdem das Krankenhaus (Lery’s Memorial) überarbeitet. Die Karte ist nun viel dunkler und hat ein abgewandeltes Design. Hierfür gibt es viel Lob von der Community, die Karte ist nun viel unheimlicher und stimmiger.

Außerdem brachte der Patch den neuen „Tome II: Reckoning“, der ab heute Abend (22.01.2020) spielbar ist. Dieser bringt neue Challenges und kosmetische Belohnungen sowie einen neuen „Season Pass“. Dieses Mal werden die Geschichten der folgenden Charaktere beleuchtet:

Herman Carter (Der Doctor)

Rin Yamaoka (Das Gespenst)

David King

Jane Romero

Wie schon beim ersten Tome lassen sich viele Belohnungen und die Story umsonst freischalten. Wer jedoch alle kosmetischen Items haben und freispielen will, muss auch dieses Mal wieder einen „Rift Pass“ für 1000 Auric Cells kaufen. Das entspricht knapp 10 Euro.

Was haltet ihr vom neuen Patch? Gefällt euch die Richtung, in die sich Dead by Daylight entwickelt? Oder hätte man hier mehr auf die Spieler hören sollen?