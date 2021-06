Dead by Daylight: Neuer Patch fixt vieles – Doch das Wichtigste bleibt deaktiviert

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Was ist das für eine Karte? Eigentlich ist die „Raccoon City Police Station“ zusammen mit dem Killer Nemesis das Herzstück des neusten Updates. Die Karte ist detailgetreu dem Resident-Evil-Vorbild nachempfunden und so ziemlich alle Trailer des aktuellen Inhalts zeigen sie. Über mehrere Ebenen und viele Verwinkelungen ist das eine der engsten Indoor-Maps, die Dead by Daylight bisher hatte – und zugleich eine der verwirrendsten.

Was bleibt deaktiviert? Die neue Karte „Raccoon City Police Station“ wurde noch am Abend des Resident-Evil-Patches deaktiviert. Nur für rund zwei Stunden konnte die Map gespielt werden, bevor die Entwickler sie aus der Rotation verbannten. Schuld daran war ein Problem, das bei manchen Spielern zum Absturz führte. Zwar waren bei weitem nicht alle Spieler von den Crashes betroffen, doch offenbar genügend, um die Karte vorerst zu deaktivieren.

Bei Dead by Daylight ist es inzwischen langjährige, gute alte Tradition, dass ein großer Patch im Schnitt doppelt so viele Bugs und Fehler wie neue Features und Verbesserungen mit sich bringt. Auch wenn besonders große Schnitzer beim Resident-Evil-Patch ausgeblieben sind, gab es doch eine Reihe von Problemen.

