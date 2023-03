Dead by Daylight bringt die größten Änderungen seit 4 Jahren, nerft die stärksten Fähigkeiten

Es tut sich einiges im Horror-Spiel Dead by Daylight. Große Änderungen stehen bevor und wirbeln das Geschehen deutlich auf.

Die Kritik am akuellen Kapitel „Tools of Torment“ in Dead by Daylight reißt nicht ab. Noch immer bemängelt die Community den „Skull Merchant“ – aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten. Denn Dead by Daylight scheint bereit zu sein, das Spiel noch einmal ordentlich durchzurütteln und zahlreiche Änderungen vorzunehmen. Nimmt man all diese Anpassungen zusammen, sind das wohl die größten Anpassungen, die das Horror-Spiel seit der Einführung der „Endgame Collapse“ im Jahr 2019 erlebt hat.

Dead by Daylight streicht „Lichtanfälligkeit“

Als Dead by Daylight noch in den Kinderschuhen steckte, bauten die Entwickler bestimmte Interaktionen der Killer mit verschiedenen Gegenständen der Überlebenden ein. So konnte man mit einem Werkzeugkoffer die Fallen des Fallenstellers zerstören. Diese Interaktionen verschwinden nun, was vor allem die Taschenlampe abschwächt. Das heißt:

Der Geist kann mit der Taschenlampe nicht mehr aus dem Stealth geholt oder betäubt werden.

Die Krankenschwester kann mit der Taschenlampe nicht mehr während des Aufladens der Teleportation betäubt werden.

Die Krähen der Künstlerin können nicht mehr mit der Taschenlampe verscheucht werden.

Die Fallen der Hexe können nicht mehr mit der Taschenlampe aufgespürt oder entschärft werden. Stattdessen haben Überlebende nun eine Interaktion dafür, für die sie erst geduckt auf die Falle treten müssen, um sie dann zu verwischen.

Der Trailer zum aktuellsten Killer in Dead by Daylight, der Skull Merchant:

Der Terror-Radius wird sichtbar

Eigentlich ist es nur eine kleine Anpassung der Zugänglichkeit, damit auch Spielerinnen und Spieler mit eingeschränktem Hörvermögen Dead by Daylight genießen können, aber es dürfte schon bald zu einer Standard-Einstellung aller Überlebenden werden:

Der Terror-Radius und „Wiegenlieder“ (Albtraum, Jägerin, etc) wird nicht mehr nur durch Musik angekündigt, sondern auch durch ein rotes Herz-Symbol auf dem Überlebenden dargestellt. Je stärker der Terror-Radius ist, desto intensiver pulsiert das Herz und umso strahlender sind die Farben.

Für den neuen Terror-Radius-Effekt gibt es auch Einstellungen zur Farbenblindheit.

Auch wenn die Entwickler sagen, dass diese Einstellung keinen kompetitiven Vorteil mit sich bringt, wird das von einigen bezweifelt. Immerhin gibt es immer wieder laute Geräusche, wie Schreie oder andere Effekte, die den Sound des Terror-Radius übertönen können. Das wird künftig nicht mehr vorkommen.

Die mächtigsten Perks werden generft, genauso wie Heilung

Sowohl auf Seiten der Killer als auch der Überlebenden gibt es einige große Anpassungen an den beliebtesten Perks, aber auch an der generellen Heilung der Überlebenden. Die notwendige Dauer zur Heilung wird von 16 auf 24 Sekunden angehoben – und alle Medi-Kits haben „von Haus aus“ nur noch genug Aufladungen für exakt eine vollständige Heilung. Wer mehr möchte, muss entsprechende Addons oder Perks verwenden.

Kreis der Heilung wird drastisch abgeschwächt. Der Perk erlaubt es Überlebenden künftig nicht mehr, sich ohne ein Medi-Kit selbst zu heilen. Stattdessen erhöht es nur noch die Heilungsgeschwindigkeit, mit der man andere Überlebende heilt und zeigt die Aura aller verwundeten Überlebenden an, die sich im Einflussbereichs des Kreises der Heilung befinden.

Auch das berüchtigte „Dead Hard“ wird abgeschwächt. Der Perk wird jetzt nur noch aktiv, nachdem man einen anderen Überlebenden sicher vom Haken gerettet hat und inaktiv, sobald einmal Schaden vermieden wurde – dann muss man sich die Fähigkeit neu verdienen.

Der Killer-Perk „Call of Brine“ wird ebenfalls abgeschwächt. Er erhöht künftig die Rate, mit der Generatoren sich zurückentwickeln, nur noch auf 125 % – im Gegensatz zu den vorherigen 200 %.

Eine ähnliche Anpassung erlebt auch „Overcharge“. Auch hier wird die maximale Geschwindigkeit der Rückentwicklung auf 130 % reduziert und die Strafte für das Verfehlen des Skillchecks von 5 % auf 4 % vermindert.

Alle Perk-Anpassungen im Detail findet ihr im offiziellen Developer’s Update für den März.

Das Blutnetz wird endlich gut

Langjährige Spielerinnen und Spieler kennen das Problem: Man hat 2 Millionen Blutpunkte und kommt kaum nach, diese alle auszugeben. Denn immerhin muss man jede einzelne Belohnung im Blutnetz manuell freischalten. Das gehört bald der Vergangenheit an. Insgesamt 3 neue Optionen kommen:

Ihr könnt eine beliebige Belohnung im Blutnetz anklicken und kauft automatisch alle Belohnungen auf dem Weg dahin.

Ihr könnt die Mitte des Blutnetzes anklicken. Dann kauft das Spiel automatisch immer die jeweils günstigsten Belohnungen, um schnell aufzuleveln.

Ihr könnt in den Optionen „Click to Buy“ anschalten – dann wird eine Belohnung bei einem Klick direkt gekauft und muss nicht erst „mit Blutpunkten gefüllt werden“.

Insgesamt dürfte es mit diesen Änderungen deutlich schneller geschehen, dass ihr eure Blutpunkte ausgebt und damit wieder Platz für den Neugewinn von Punkten habt.

Wie reagiert die Community? Grundsätzlich positiv, zumindest im Subreddit des Spiels. Auch wenn einige ihren liebsten Meta-Perks nachtrauern, scheint auf beiden Seiten doch das Verständnis da zu sein, dass die Perks eher ungesund für das Spiel waren und überarbeitet werden mussten.

Erstaunlich viel Lob gibt es für den „sichtbaren Terror-Radius“. Offenbar existieren in der Community viele Spieler mit eingeschränktem Hörvermögen, die sich richtig darauf freuen, künftig Dead by Daylight genießen zu können.

Wie gefallen euch diese Anpassungen und Änderungen?