Der schlechteste Killer aus Dead by Daylight ist zurück an der Spitze

Freddy Krueger bekommt in Dead by Daylight Liebe. Sehr viel davon. Er ist nun einer der besten Killer mit spannenden Fähigkeiten.

Es gibt Killer in Dead by Daylight, die fühlen sich von den Entwicklern regelrecht vernachlässigt. Schon seit Jahren sind sie am unteren Ende der Tier-Liste und werden nahezu gar nicht mehr gespielt. Einer dieser Killer ist „Der Albtraum“, besser bekannt als Freddy Krueger aus „A Nightmare on Elm Street“.

Im neusten Patch 8.5.0 haben die Entwickler sich die Zeit genommen, diesen Killer grundlegend zu überarbeiten. Jetzt ist Freddy zurück – stärker und vielseitiger als jemals zuvor. Wir verraten euch, was sich geändert hat.

Was hat sich geändert? Die Überarbeitungen von Freddy sind ziemlich umfangreich. Im Schnelldurchlauf ändert sich das Folgende:

Freddy kann nun permanent zwischen Traum-Fallen und Traum-Paletten wechseln. Er ist nicht mehr auf eines von beidem beschränkt.

Traum-Fallen sind nun Projektile.

Traum-Paletten können von Freddy manuell gesprengt werden.

Traum-Projektion (der Teleport) kann nun auf alle Generatoren verwendet werden – egal ob sie repariert wurden oder nicht – und auch auf Überlebende, die schlafen und sich gerade heilen oder geheilt werden.

Was bedeuten die Änderungen im Detail? Freddy spielt sich nun deutlich dynamischer und dadurch auch interaktiver. Denn mit den Traum-Paletten kann er nun mehr anstellen, als nur Mindgames starten. Die Paletten können nämlich manuell zur Explosion gebracht werden – dann explodieren sie in einer Blutfontäne. Getroffene Überlebende werden verletzt, wenn sie bereits schlafen, wache Überlebende rücken deutlich näher an den Schlaf heran.

Als Ausgleich dafür kann Freddy zwar nun auch von den Traum-Paletten betäubt werden, doch das ist zu verkraften – dafür sind seine Fähigkeiten nun vielseitiger.

Vor allem die Möglichkeit, sich zu heilenden Überlebenden im Schlaf zu teleportieren, sorgt für ganz neue Optionen. Überlebende befinden sich damit nahezu immer im Zwang, sich erst aufzuwecken, bevor sie Zeit für Heilung verwenden. Denn ansonsten könnte Freddy in direkter Nähe auftauchen und dafür sorgen, dass sich das mit der Heilung ohnehin erledigt hat.

Einen etwas genaueren Einblick in den Spielstil bekommt ihr beim YouTuber Otzdarva, der den neuen Freddy bereits ausführlich getestet hat:

Cortyn meint: Auch für mich war Freddy Krueger ein Killer, den ich nach den ersten Tagen komplett gemieden habe. Er hat einfach zu wenig Spaß gemacht und seine Fähigkeiten stammen aus einer Zeit, als noch deutlich weniger möglich war und auch die Überlebenden grundsätzlich schlechtere Perks hatten. Das Spiel hatte sich einfach über die Jahre weiterentwickelt – nur Freddy ist zurückgeblieben.

Jetzt ist Freddy wieder in einer soliden Position und lässt sich gut spielen. Seine Fähigkeiten sind interessant, erlauben spannendere „Mindgames“ und sorgen für deutlich mehr Unterhaltung. Ob er nun übermächtig ist, will ich an dieser Stelle noch nicht behaupten. Nach einem Rework dauert es in der Regel ein paar Tage, bis die Überlebenden gelernt haben, wie sie mit dem Killer umgehen müssen.

Doch aktuell fühlt sich Freddy frisch und interessant an und könnte mit seinen Fähigkeiten wieder zu einem meiner Lieblings-Killer werden. Das ist erst einmal eine gute Sache – die Feinjustierung der Balance, egal ob nach oben oder unten, kann danach noch immer erfolgen.

Es bleibt abzuwarten, ob wir Freddy damit bei der nächsten Überarbeitung der Tier-Liste aus seinem Status als „F“-Killer befreien …