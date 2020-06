In Dead by Daylight könnt ihr euch nun Heiligenscheine verdienen. Hilft zwar nicht beim Verstecken, sehen aber sehr stylisch aus.

Dead by Daylight feiert gerade ganz offiziell seinen vierten Geburtstag. Das 4vs1-Horro-Spiel hat in den letzten Jahren eine riesige Entwicklung hingelegt und zahlreiche Neuerungen gebracht. Darunter sind nicht nur neue Killer, Maps und Überlebende, sondern auch sinnvolle Features wie die Endgame-Collapse oder eine Art Battle-Pass.

Jetzt, zum Geburtstag, gibt es jede Menge Belohnungen abzustauben.

So bekommt ihr die goldene Krone: Auf jeder Map könnt ihr während des Events eine Geschenk-Säule finden. Ein Spieler kann mit dieser Säule interagieren und sich einen goldenen Schimmer verdienen. Als Killer muss man das Match nur beenden, solange der Schimmer aktiv ist. Überlebende müssen mit diesem Schimmer entkommen.

Diese Säule müsst ihr in der Map finden – und dann überleben!

Als Belohnung schaltet man eine goldene Krone (erinnert an einen Heiligenschein) frei. Diese ist für alle originalen Charaktere von Dead by Daylight verfügbar – also alle, außer die lizenzierten (wie Michael Myers, Freddy Krueger oder Ash).

Krone passt zu „Pay 2 Lose“: Wie üblich ist die Belohnung ein kosmetischer Gegenstand, der nicht besonders hilfreich ist. Anstatt den Charakter dunkler und damit schwerer erkennbar zu machen, fügt die Krone einen leuchtenden Effekt hinzu. Um sich gekonnt vor dem Killer zu verstecken ist das sicher keine Hilfe – wer es aber damit dennoch schafft, kann stolz auf sich sein. Dead by Daylight setzt generell eher auf „Pay 2 Lose“. Mit Echtgeld kaufbare Skins sind im Regelfall heller oder greller und damit ein Nachteil. So wird niemand dazu genötigt, Skins aus dem Shop zu kaufen.

Was kann man noch beim 4. Geburtstag bekommen? Es gibt eine ganze Reihe von Belohnungen, die man sich während des Events verdienen kann. Einen großen Teil davon bekommt ihr, wenn ihr einfach nur einloggt. Die folgenden Belohnungen gibt es:

Woche 1 (23.06. – 30.06.): Deathslinger (Todesbote): Pecan Crown (Kopf), Radical Badland Grit (Waffe) Claudette: Fitted Button-Up (Torso) Alle: 4.-Geburtstags-Anhänger



Woche 2 (01.07 – 07.07.): Deathslinger (Todesbote): Red Peak Jacket (Körper) Claudette: Woolen Berret (Kopf), Skinny Denim (Beine) Alle: Jahr-4-Kuchen-Anhänger



Guter Zeitpunkt für den Einstieg: Der Geburtstag ist übrigens auch ein perfekter Zeitpunkt, um in Dead by Daylight einzusteigen. Denn in den kommenden zwei Wochen gibt es besonders viele Opfergaben, die den Gewinn von Blutpunkten vom 104 % erhöhen. Dieser Effekt ist stapelbar und kann dazu führen, dass ihr aus einzelnen Partien bis zu 520 % mehr Blutpunkte erhaltet – damit sind rasch alle gewünschten Charaktere auf Stufe 50 und gut ausgerüstet.

Ein optimaler Zeitpunkt, um einzusteigen sich mit Blutpunkten einzudecken. Neulinge können auch hier ihren perfekten Killer finden.

Habt ihr euch die Belohnungen aus dem Event schon geholt?