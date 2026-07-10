Eine D&D-Truppe flirtet so hemmungslos miteinander, dass ihre Mitspieler und das halbe Internet Schnappatmung bekommen

Eine Freundesgruppe, die ihre Kampagne im Internet vielen Zuschauern zur Schau stellt, beweist, dass neben Combat und dem obligatorischen Rollenspiel in Dungeons & Dragons auch ein bisschen Romantik nicht fehlen sollte … Allerdings ignorieren sie dabei das „bisschen“.

Was ist das für eine Truppe? Es handelt sich um die sogenannten „Bards of New York“, die – ähnlich wie bekannte Gruppen wie Critical Role – ihre D&D-Kampagne auf Twitch, YouTube und als Clips auf TikTok und Instagram veröffentlichen.

Auf ihren Social-Media-Kanälen teilen sie gerne die besonders lustigen, dramatischen oder generell intensiven Momente.

Besonders viral gehen dabei ihre „Rollenspiel-Warmups“, mit denen sie durch eine Frage an die Charaktere langsam in die eigene Rolle finden können, bevor es wirklich losgeht. Daneben sind jedoch auch ihre romantischen Szenen besonders beliebt. Denn dort können sie wirklich zeigen, wie eine Ingame-Romanze aussehen kann, wenn man wirklich alle Hemmungen ablegt und „Flirten mit den Homies“ auf ein neues Level bringt.

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So intensiv, dass weder Mitspieler noch Fans hinsehen können, obwohl sie wollen

Wie spielt die Gruppe Romantik? In ihren Kampagnen kommt es zwischen Spielercharakteren sowie NPCs der oder des DMs nicht gerade selten zu Momenten, in denen es romantisch, aber auch heiß hergehen kann, bevor es einen „Fade to Black“ gibt – also eine Ausblendung wie in einem Film –, bevor es … nun ja … explizit werden würde.

Dabei sind die einzelnen Spieler so sehr in ihre Rollen vertieft und können die Szene mit so viel Gefühl und Drama herüberbringen, dass die eigenen Mitspieler kurz so aussehen, als müssten sie ihre Schreie unterdrücken:

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Wie nehmen Zuschauer solche Szenen auf? Den Reaktionen nach, wie beispielsweise auf TikTok, sind Zuschauer und ihre Fanbase absolut verliebt in derartigen Einsatz für die Szene. Für viele sind die gezeigten Romanzen so gut gespielt, dass sie sich ähnlich fühlen wie die Mitspieler in den Clips, wie auch AmpersandD20 schreibt: „Da brauch ich als Nichtraucher eine Zigarette.“

Manche Spielleiter würden sich von ihren eigenen Spielern wünschen, solche Szenen erleben zu dürfen, wie beispielsweise Xyps4237: „Wenn meine Spieler doch nur so gut wären – sie rasen immer an der Hauptgeschichte vorbei und beschweren sich, dass es nicht genug Handlung gibt.“

Andere finden jedoch, dass es bei derartig starken Flirts auf diesem Level für manche schwer werden könnte, die Distanz zu den Charakteren zu halten:

„Ich würde mich in jeden verlieben, mit dem ich eine derartige Romanze in D&D führen würde“, schreibt Kris. Auch Alon3_NotLon3ly muss zugeben: „Sorry, ich würde mich total in jemanden verlieben, und dann würde die Kampagne zu Ende gehen, und ich müsste wieder zu meinem alten Leben zurückkehren, bevor diese Worte meine Seele berührt hatten.“

Wie steht ihr zu Romanzen in Dungeons & Dragons? Seid ihr selbst ein Fan davon und gehören solche Themen zu eurer Kampagne dazu? Oder ist das so gar nicht euer Ding? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Auch MeinMMO-Redakteurin Caro spielt Dungeons & Dragons mit ihrer Freundesgruppe und mit ihrer Freundin. Doch ihre bessere Hälfte bringt sie eher zu nervösen Crashouts: Eure Würfel in D&D sind bezahlte Schauspieler und unsere Bardin lieferte den Beweis durch eine Chance von 0,01 %