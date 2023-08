Dank Datamining kennen wir schon einen Bonus der nächsten WoW-Erweiterung

Schon jetzt kennen wir eine Belohnung für das nächste Addon von World of Warcraft. Die Ankündigung dürfte also bald folgen.

Auch wenn die aktuelle Erweiterung von World of Warcraft, Dragonflight, noch in vollem Gang ist und der nächste Patch erst in wenigen Tagen erscheint, machen sich viele bereits Gedanken um das darauffolgende Addon.

Jetzt wurden erste Hinweise in den Spieldaten entdeckt, auch wenn die sich eher mit dem „Drumherum“ beschäftigen. Denn Blizzard hat ganz offenbar bereits Pläne, wieder drei verschiedene Versionen der Erweiterung auf den Markt zu bringen, die mit unterschiedlichen Boni einhergehen.

Was wurde entdeckt? Die Dataminer von wowhead haben bereits 3 „versteckte“ Heldentaten in den Spieldaten gefunden. Diese tragen verdächtige Namen und spielen auf eine „Base“-, „Heroic“- und „Epic“-Edition an – also so, wie wir es auch schon von vorangegangenen Erweiterungen kennen.

Die Erfolge sprechen davon, dass es beim Kauf der jeweiligen Version zusätzliche Händlerdevisen („Tender“) gibt:

Base: 500 Händlerdevisen

Heroic: 750 Händlerdevisen

Epic: 1.000 Händlerdevisen

Händlerdevisen lassen sich im Handelsposten gegen Transmog-Gegenstände und andere kosmetische Belohnungen eintauschen.

Belohnungen für den Kauf des nächsten Addons. Quelle: wowhead

Wann wird das Addon angekündigt? Auch wenn Blizzard bisher keinen Termin zur Enthüllung angekündigt hat, deutet alles daraufhin, dass die nächste Erweiterung von World of Warcraft auf der BlizzCon 2023 vorgestellt wird. Das wäre dann in rund 2 Monaten der Fall, denn die BlizzCon findet am 3. und 4. November statt. Dafür spricht auch, dass Warcraft-Legende Chris Metzen seine Hände offenbar in der nächsten Erweiterung hat und während der BlizzCon wohl darüber sprechen wird.

Dass diese Erfolge bereits in den Spieldaten von Patch 10.1.7 Inkarnation des Zorns auftauchen, ist ebenfalls ein klarer Hinweis. Denn das könnte bedeuten, dass bereits während Patch 10.1.7 die nächste Erweiterung im Vorverkauf erworben werden kann – und das wäre dann wohl um die BlizzCon herum der Fall. Selbst wenn der Release wohl frühestens spät im Jahr 2024 anstehen dürfte.

Freut ihr euch schon auf die nächste Erweiterung von World of Warcraft?