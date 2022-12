Das sind die ersten Dungeons in WoW Dragonflight

Wie in einem neuen Addon üblich, kommen in Dragonflight eine Menge neue Instanzen ins Spiel. Davon werdet ihr eine Auswahl auch schon während der Level-Phase betreten. Das lohnt sich besonders, denn zum einen bekommt ihr so wertvolle Ausrüstung, die euch weiter bei eurer Reise unterstützt und dann sind da noch besondere Ringe, die ihr in den Dungeons erbeuten könnt und mit denen ihr unter anderem das süße Otter-Mount bekommen könnt.

Diese Instanzen erlebt ihr in der Level-Phase auf den Dracheninseln

Während ihr die neue Maximalstufe bis Stufe 70 erklimmt, findet ihr eine Reihe von spannenden Instanzen, in denen ihr euch wertvolle Ausrüstung, Gold und Erfahrungspunkte verdienen könnt. In den folgenden Absätzen erfahrt ihr mehr über die ersten Dungeons in Dragonflight, die ihr auf der Dracheninsel erleben könnt.

Rubinlebensbecken

Wo liegt das? Ihr findet diesen wunderschönen Dungeon in der Region “Küste des Erwachens”. Der Eingang liegt im Südosten der Insel, man sieht das Becken gut auf der Map.

Welche Stufe braucht ihr? Der Dungeon ist auf fünf Spieler der Stufe 61 ausgelegt. Bei höheren Stufen skaliert die Instanz entsprechend. Ihr werdet auf drei Bosse treffen.

Was ist die Story dahinter? Die Rubinlebensbecken sind ein heiliger Ort für die Drachen. Das gilt besonders für den roten Drachenschwarm, dessen Pflicht es ist, alles Leben zu erhalten. Daher beschützen die Roten diese Becken und die darin enthaltenen Geheimnisse und Mysterien, die für die Drachen äußerst wichtig sind.

Doch die schreckliche Raszageth und ihre Primalisten haben es auf das Geheimnis der Becken abgesehen und wollen den heiligen Ort für sich nutzen. Damit die Drachen und ihre Mysterien weiter gedeihen, müsst ihr die Kultisten erledigen und die Becken vor Raszageths Einfluss schützen.

Welche Besonderheiten gibt es? Achtet in diesem Dungeon auf die in manchen Bereichen herumliegenden Eier. Wenn ihr drauftretet, schlüpfen gefährliche Gegner, die euch unnötigen Ärger machen können.

Der Angriff der Nokhud

Wo liegt das? Diese Instanz liegt in den Ebenen von Ohn’ahra. Ihr findet den Eingang direkt im zentralen Norden der Region.

Welche Stufe braucht ihr? Diese Instanz ist auf fünf Spieler der Stufe 63 ausgelegt. Bei höheren Stufen skaliert die Instanz entsprechend. Euch erwarten insgesamt vier Bosse.

Was ist die Story dahinter? Der Zentauren-Klan Nokhud verfügt über eine große Streitmacht und hat den ehrwürdigen Adlergeist Ohn’ahra gefangen genommen. Doch dadurch bracht ein Bürgerkrieg auf den Ebenen von Ohn’ahra aus, denn die anderen Klans der Zentauren sehen Ohn’ahra nicht nur als einen einfachen Geist: für sie ist sie eine Göttin.

Daher haben die anderen Klans der Maruuk-Zentauren keine andere Wahl. Sie versammeln sich, um ihnen zu trotzen. Ihr müsst also den Zentauren beistehen und nach einer epischen Schlacht am Ende den Klanführer Balakar Khan selbst in die Schranken weisen.

Welche Besonderheiten gibt es? Bis auf den finalen Boss könnt ihr hier die Reihenfolge der Bosse selbst bestimmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit der neuen Drachenreiten-Funktion von Boss zu Boss zu segeln.

Brackenfellhöhle

Wo liegt das? Geht in das Azurblaue Gebirge. Der Eingang zum Dungeon findet sich ganz im Westen der Region, an der zerklüfteten Küste der Halbinsel dort.

Welche Stufe braucht ihr? Dieses Verlies ist auf fünf Spieler der Stufe 66 ausgelegt. Bei höheren Stufen skaliert die Instanz entsprechend.

Was ist die Story dahinter? In diesem Dungeon geht es gegen Gnolle. Denn die Brackenfellhöhle ist die größte Gnollsiedlung auf den Dracheninseln und daher ein wahrhaft gefährlicher Ort. Denn in der Höhle befindet sich eine Quelle des Verfalls.

Dieser sickert aus der Kaverne und verbreitet sich immer mehr unter den anderen Gnollstämmen des Gebirges. Die Folge sind Fäulnis, Tod und Niedergang, der alles Leben der Region bedroht. Ihr müsst also weit in die verseuchten Tiefen der Höhle vordringen, um am Ende “Faultriarchin Zornauge”, die Anführerin des Stamms, zu besiegen.

Welche Besonderheiten gibt es? Um die Kessel in der Höhle zu nutzen, braucht ihr 25 Skillpunkte in Alchemie der Dracheninseln. So bekommt ihr ein Gebräu, mit dem ihr Krankheiten heilen könnt.

So viel zu den ersten Dungeons in World of Warcraft: Dragonflight. Nachdem ihr Stufe 70 erreicht habt, könnt ihr auch fortgeschrittene Versionen dieser Instanzen betreten und völlig neue Endgame-Dungeons aufsuchen. Wenn ihr euch für die Story hinter Dragonflight und WoW interessiert, dann schaut doch hier rein: Was bisher geschah – Die Story bis Dragonflight