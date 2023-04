Das Rote Kreuz will, dass ihr keine Kriegsverbrechen mehr in Shootern begeht und euren Feinden helft

Eine Aktion des Internationalen Roten Kreuzes sorgte für Aufmerksamkeit. Shooter-Fans sollten sich an Regeln halten und handeln, wie es im realen Krieg auch sein sollte.

In Shootern wird hinterhältig getötet, gesprengt und gedemütigt. Gnade für Verwundete gibt es nicht und wenn es einen Vorteil bringt, ein Gebäude in die Luft zu sprengen, ist der Raketenwerfer in einem Sekundenbruchteil gezückt.

Das ist für Gamer Alltag und und gehört zu Feuergefechten in Spielen einfach dazu – sollte es aber in der realen Welt nicht sein. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes („ICRC – International Comitee of the Red Cross“) wollte daher, dass auch in Games die Regeln des Humanitären Völkerrechtes gelten und stellte eine Challenge.

Was wurde gemacht? Am 15. April gab es mehrere Stream-Veranstaltungen, in denen die Streamer sich gezielt an die Kriegsregeln halten sollten.

Zu den Spielen, die sich an dem Projekt beteiligten, gehörten das eher recht bunte Fortnite, aber auch das durchaus realitätsnahe Arma III. Die Aufforderung ging allerdings an Spielerinnen und Spieler aller Shooter, sodass auch PUBG- oder CoD-Streamer sich daran beteiligten.

Welche Regeln sind das? Insgesamt 4 Regeln sollten eingehalten werden:

Wehrlose Feinde werden nicht angegriffen: Wenn ein Gegner am Boden liegt, sich nicht mehr rühren kann oder das Bewusstsein verloren hat, darf nicht weiter auf ihn gefeuert werden. Kriegsgefangene müssen vor Gewalt, Einschüchterung und schlechter Behandlung geschützt werden.

Nicht-Feindliche NPCs dürfen keine Ziele werden: Bots, die ohne Provokation das Feuer nicht eröffnen, gelten als Zivilisten und dürfen nicht angegriffen werden. Zivilisten dürfen nie angegriffen werden und müssen beschützt werden.

Zivile Gebäude dürfen nicht vernichtet werden: Auf Karten, in denen es Wohnhäuser, Schulen oder Krankenhäuser gibt, gelten diese als sicherer Bereich und dürfen nicht beschädigt werden. Bei Kämpfen in diesen Regionen muss alles getan werden, um Schäden zu vermeiden. Zivile Infrastruktur zählt als geschützter Bereich.

Medi-Kits werden an alle mit Bedarf verwendet: Wenn man ein Medi-Kit besitzt, das auch auf andere angewandt werden kann, muss man es verwenden, wenn es jemand benötigt – egal ob Freund oder Feind. Die Kranken und Verwundeten beider Seiten müssen versorgt werden.

Was sollte damit bezweckt werden? Das ICRC will damit vor allem Aufmerksamkeit und eine Steigerung der Wahrnehmung für das Humanitäre Völkerrecht bezwecken. So hieß es auf der Webseite zu der Aktion:

Jeden Tag spielen Leute Spiele, die Konfliktgebieten spielen – einfach von ihrer Couch aus. Aber gerade jetzt sind bewaffnete Konflikte vorherrschender als je zuvor. Und für die Menschen, die unter deren Auswirkungen leiden, sind diese Konflikte keine Spiele. Sie zerstören Leben und haben verheerende Folgen für Gemeinschaften. Deshalb fordern wir euch heraus, First-Person-Shooter nach den realen Regeln des Krieges zu spielen, um allen zu zeigen, dass selbst der Krieg Regeln hat – Regeln, um die Menschlichkeit auf realen Schlachtfeldern zu beschützen.

Wie sind die Reaktionen darauf? Von vielen Seiten die Aktion durchaus begrüßt wird und sie als sinnvoll angesehen wird, um die Aufmerksamkeit auf Regeln des Kriegs und das Humanitäre Völkerrecht zu lenken. Gerade in den aktuellen Zeiten sei es gut, die Wahrnehmung für diese Regeln und deren Nutzen zu schärfen – und da Videospiele überall gespielt werden, sei das ein geeigneter Weg.

Es gibt allerdings auch Kritik an der Aktion. Denn die meisten Videospiele sind so aufgebaut, dass eine Einhaltung der Regeln – wie etwa das Verschonen der verwundeten Feinde – früher oder später zur Niederlage führt. Und die Nachricht „Wer sich an die Regeln des Krieges hält, der verliert“ ist sicher nicht das, was das Rote Kreuz bezwecken wollte.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Eine gute Sache, um Aufmerksamkeit in diesen Zeiten auf so ein wichtiges Thema zu lenken? Oder habt ihr eine andere Meinung dazu?