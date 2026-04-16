ACOTAR – Das Reich der Sieben Höfe Band 6: Alles zu Release und Inhalt des neuen Buchs auf Deutsch

Die beliebte Romanreihe „Das Reich der Sieben Höfe“, auch als „ACOTAR“ bekannt, bekommt 2026 den sechsten Band. In diesem Artikel erfahrt ihr alle wichtigen Infos dazu.

Was ist ACOTAR – Das Reich der Sieben Höfe Band 6? Es handelt sich um eine Buchreihe aus dem Genre Fantasy, wobei Romantik und Liebe eine wichtige Rolle spielt.

Im Englischen heißt die Reihe „A Court of Thorns and Roses“, weswegen auch im Deutsch die Abkürzung ACOTAR geläufig ist.

Bislang erschienen seit 2015 fünf Bände und der sechste ist für 2026 angekündigt. Bislang hat er noch keinen eigenen Namen erhalten.

Die Geschichte spielt in der Welt Prythian. Dorthin wird Protagonistin Feyre aus der Menschenwelt entführt. Das Reich ist, wie der Titel schon andeutet, in sieben Höfe unterteilt, die sich rivalisierend gegenüberstehen.

Feyre muss sich beweisen und Prüfungen bestehen, während die Liebe immer wieder ins Geschehen eingreift. Im Verlauf der Reihe finden auch andere Mitglieder ihrer Familie unfreiwillig den Weg nach Prythian.

Ebenfalls romantisch geht es in der Netflix-Serie Bridgerton zu – seht hier den Trailer zur 5. Staffel:

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ACOTAR – Das Reich der Sieben Höfe Band 6: Release, Seiten und Handlung

Wann erscheint ACOTAR – Das Reich der Sieben Höfe Band 6? Band 6 ist für den 27. Oktober 2026 angekündigt.

Erscheint ACOTAR – Das Reich der Sieben Höfe Band 6 auf Deutsch? Der sechste Teil wird pünktlich zum Erscheinen in deutscher Sprache vorliegen. Hierzulande wird die Reihe vom dtv Verlag veröffentlicht.

Wie viele Seiten hat ACOTAR – Das Reich der Sieben Höfe Band 6? Laut den Angaben von dtv soll Buch 6 auf Deutsch 464 Seiten lang sein.

Worum geht es in ACOTAR – Das Reich der Sieben Höfe Band 6? Von offizieller Seite gibt es noch keine Details zur Geschichte des neuen Buchs. Zu erwarten ist, dass die Handlung rund um Feyre und ihre Schwester Nesta, beziehungsweise ihre in Band 5 etablierte Romanze weitererzählt wird.

Auf Reddit spinnen Fans übrigens schon fleißig Theorien – wer keine Angst vor potenziellen Spoilern hat, kann sich dort umschauen.

Wer schreibt ACOTAR – Das Reich der Sieben Höfe Band 6? Wie auch schon die Vorgänger stammt auch die Fortsetzung von der US-amerikanischen Autorin Sarah J. Mass.

Geht es nach ACOTAR – Das Reich der Sieben Höfe Band 6 weiter? Ja. Band 7 ist ebenfalls bereits angekündigt und soll schon am 12. Januar 2027 folgen. Sobald wir genauere Informationen zur Band 6 erhalten, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Verfolgt ihr die Reihe? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Für Buch-Fans spannend: Leser auf Reddit haben abgestimmt, welche die beste Fantasy-Reihe ist – Game of Thrones wird von 2 Welten geschlagen