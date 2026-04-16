Als Autor von Game of Thrones genießt George R. R. Martin einen legendären Status bei der Community. Aber seit fast schon 15 Jahren warten Fans auf das nächste Buch der Reihe. Was der Autor in der Zeit stattdessen gemacht hat, verraten wir euch in dieser Liste.

1996 erschien der Roman A Game of Thrones von George R. R. Martin. Es war nicht sein erstes Werk, aber bis heute ist das Universum von Westeros wohl seine bekannteste Welt – immerhin gibt es mittlerweile schon 3 Serien zur Reihe und mehrere Projekte, die noch in Arbeit sind.

2011 erschien das 5. Buch in der Lied von Eis und Feuer -Reihe mit dem Titel A Dance with Dragons . Seitdem warten Fans auf den nächsten Roman. The Winds of Winter ist mittlerweile sogar ein Meme, denn einige Fans glauben, dass das Buch niemals erscheint.

Aber George R. R. Martin war nicht einfach nur faul, seit 2011 arbeitete er an anderen Projekten, von denen wir euch einige in dieser Liste zeigen. Alle angegebenen Release-Daten auf dieser Liste beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf den englischen Ur-Release der Projekte.

Im Sommer erscheint die 3. Staffel von House of the Dragon:

Video starten House of the Dragon generiert Vorfreude auf Drachenkämpfe im Teaser zur 3. Staffel Autoplay

Andere Bücher-Projekte im Universum von Game of Thrones

Auch wenn die Geschichte von Game of Thrones in den Romanen seit fast 15 Jahren nicht fortgesetzt wurde, erweiterte George R. R. Martin dennoch das Universum von Westeros. Zwischen 2013 und 2017 veröffentlichte er 3 Kurzgeschichten (The Princess and the Queen, or, the Blacks and the Greens, The Rogue Prince, or, a King’s Brother und The Son of the Dragon).

Diese Reihe fungiert als Prequel und erzählt die Geschichte der Targaryen-Dynastie und ihren Bürgerkrieg Tanz der Drachen . Die dreiteilige Reihe wurde dann im 2018 veröffentlichten Roman Feuer und Blut aufgegriffen und erweitert. Auf dieser Geschichte basiert auch die HBO-Serie House of the Dragon. Ähnliches tat er auch mit seinen Heckenritter-Novellen, die vor 2011 erschienen sind, die er aber im größeren Roman A Knight of the Seven Kingdoms 2015 nochmal veröffentlichte.

Abseits davon veröffentlichte Martin auch weitere Bücher/Erweiterungen zum Universum von Westeros:

Die Länder von Eis und Feuer (2012) sind eine Kartensammlung der Welt

Der Witz und Weisheiten des Tyrion Lannister (2013) ist eine Zitatsammlung der titelgebenden Figur

Westeros: Die Welt von Eis und Feuer (2014) ist ein Begleitbuch mit vielen Illustrationen aus der Sicht eines Maesters zur Welt von Westeros, das George R. R. Martin zusammen mit den Autoren Elio M. Garcia Jr. und Linda Antonsson geschrieben hat.

Der Aufstieg des Drachens (2022) ist auch ein Begleitbuch zur Geschichte der Targaryens, erneut in Zusammenarbeit mit Elio M. Garcia Jr. und Linda Antonsson. Es basiert auf Feuer und Blut, ist aber eher wie ein Geschichtsbuch mit vielen Illustrationen geschrieben.

Das sind aber alles nur Titel im Lied von Eis und Feuer -Universum. Hinzu kommen dann noch seine anderen Literatur-Projekte.