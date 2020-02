Das nächste Gaming Smartphone von Asus bietet Stadia Pro

Mit der ROG-Phone-Serie bietet Asus seit 2018 ein Smartphone und Zubehör für Gamer an. Nun hat Asus erklärt, dass das ROG Phone 3 einen besonderen Bonus bietet. Lohnt sich da eigentlich noch das ROG Phone 2?

Was ist das ROG-Phone? Das ROG-Phone gehört zum „Republic of Gamers – Label, unter dem Asus Gaming-Hardware wie Bildschirme, Grafikkarten, aber auch Smartphones vermarktet. Die Geräte sind zwar teuer, liefern Gamern aber auch alles, was sie für eine gute Session brauchen.

Das ROG Phone 2 ist das aktuelle Produkt der Serie und ist das zweite ROG-Smarthpone. Es richtet sich klar an Gamer. Beispielsweise gibt es aber mit dem Black Shark Pro 2 oder dem Razer Phone 2 auch starke Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt.

Beim Nachfolger, dem ROG Phone 3, hat sich jetzt Hersteller Asus etwas besonderes ausgedacht.

ROG Phone 3 soll Stadia App und Pro-Abo bieten

Stadia und kostenloses Probe-Abo sollen beim neuen ROG-Phone von Asus mit dabei sein

Was bietet ROG Phone 3? In einem xda-developers Post (externer Link) heißt es, dass das nächste Smartphone der „Republic of Gamers“ – Serie die Stadia App vorinstalliert haben soll. Um aber für User besonders interessant zu sein, haben sich Google und Asus etwas besonderes ausgedacht:

Das nächste ROG-Smartphone soll 3 Monate kostenloses Stadia Pro bieten. Umgerechnet hat das einen Wert von rund 30 Euro: Aktuell kostet ein Monat Stadia Pro 9,99 Euro.

Ob man die 3 Monate kostenloses Abo auch mit einem bestehenden Konto verwenden kann, ist bisher nicht bekannt

Das ROG Phone 3 ist aktuell das erste Smartphone, dass einen solchen Deal anbietet.

Wer Stadia also bisher noch nicht verwendet hat und außerdem nach einem leistungsfähigen Smartphone sucht, der dürfte hier auf eine gute Kombination stoßen.

Andere Gaming-Smartphone-Hersteller wie Nubia oder Black Shark haben bisher keinen Deal mit Google ausgehandelt, hier ist Asus der Konkurrenz also einen Schritt voraus.

Was ist Google Stadia? Stadia ist ein Cloud-Gaming-Dienst von Google. Ihr streamt Spiele, die ihr über Stadia kauft, und könnt diese auf jedem beliebigen Gerät vom PC, über den Mac bis hin zum Smartphone spielen. Dabei spielt die Hardware fürs Zocken keine Rolle mehr, da die Rechenarbeit der Server von Stadia übernimmt.

ROG Phone 2 – Kaufen oder lieber warten auf den Nachfolger?

Das ROG Phone 2 ist seit 2019 erhältlich und bietet flotte Werte und ist ein Spitzenmodell in Sachen Gaming-Smartphone:

Snapdragon 855 Plus mit einer Taktrate von 2,96 GHz

GameCool II Vapor-Chamber Cooling System

120Hz Display mit 1ms Reaktionszeit und AMOLED 10Bit HDR Display

6000mAh Akku

Dual Front-Stereolautsprecher

Dual-Kamerasystem mit Sony Sensor IMX586: 48MP Hauptkamera und 13MP Ultra-Weitwinkelkamera; 24MP Frontkamera

Für wen lohnt sich das ROG Phone 2? Die Werte sind stark und man ist damit auch für die Zukunft langfristig aufgestellt. So handelt es sich beim Snapdragon 855 Plus um den aktuell schnellsten Prozessor, den Qualcomm im Angebot hat. Außerdem bietet es einen 120 Hz Display, den haben die wenigsten Smartphones im Angebot – für Gamer, die verzögerungsfrei spielen wollen, ein absolutes Muss.

Wer hauptsächlich auf dem Smartphone zockt und auch gerne mal anspruchsvollere Spiele zockt, für den ist das ROG Phone 2 eine gute Wahl.

Wer stattdessen nur nebenbei auf dem Smartphone spielt, gelegentlich Mails kontrolliert und etwas surft, für den gibt es auch deutlich günstigere Alternativen als das Gaming-Smartphone von Asus.

Gibt es schon Infos zum ROG Phone 3? Außer der gemeinsamen Aktion von Asus und Google ist bisher nichts bekannt.

Xda-developers vermuten, dass die Werte des Nachfolgers auf keinen Fall schlechter werden und weiterhin auf einen Snapdragon, vermutlich sogar auf den neuen Snapdragon 865 von Qualcomm, setzen wird.

