Das ist viel zu gut für den Preis: Mit RTX 4070 und i7-CPU in einem Gaming-PC braucht ihr die Grafik nie wieder runterstellen

Schnappt euch den Gaming-PC bei Saturn im Angebot und spielt endlich eure liebsten Spiele in einer fulminanten Qualität.

Ein guter PC muss nicht immer teuer sein. Oftmals reicht eine Synergie aus starken Mittelklasse-Komponenten aus, um heutzutage High-End-Details in FHD oder WQHD zu genießen. Dieser Rechner besitzt ordentlich Dampf unter der Haube, um aktuelle Top-Spiele wie Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Elden Ring oder Red Dead Redemption 2 flüssig mit hohen Einstellungen in WQHD zu spielen.

Ein Gaming-PC für AAA-Games und Shooter

Der Intel Core i7-12700F Prozessor ist eine mächtige Mittelklasse-CPU, die auch noch heute eine Maschine ist. Die Taktfrequenz liegt bei 2,1GHz und die Turbofrequenz erreicht einen beeindruckenden Wert von bis zu 4,9GHz. Multitasking, kleine Content-Projekte und High-End-Gaming in WQHD stellen überhaupt kein Hindernis dar.

Sockel Sockel 1700 Prozessorfamilie Intel Core i7 (10 nm) Kerne 12 CPU-Kerne und 20 Threads für Multitasking Taktung Basistakt: 2.10GHz (P-Core), 1.60GHz (E-Core)Turbotakt: 4.90GHz (Max Turbo), 4.80GHz (P-Core), 3.60GHz (E-Core) Cache Level 2 Cache: 12 MB / Level 3 Cache: 25 MB Speicherunterstützung bis DDR4 3200 MHzbis DDR5 4800 MHz Integrierte Grafik keine TDP 65 Watt Mehr Details der Intel-CPU im Blick

Mit 32GB DDR4-RAM bietet euch dieser PC genügend Arbeitsspeicher, um mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen zu lassen und ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten. Die 1TB SSD sorgt indessen für schnelle Ladezeiten und genügend Speicherplatz für eure Lieblingsspiele, Videos und Dateien.

Die DDR4-RAM-Technologie reicht für Gaming aus. Falls ihr Entwicklungsarbeiten oder intensive Content-Projekte anstrebt, ist ein PC mit der DDR5-RAM-Technologie und PCIe 5.0 die bessere Wahl.

Gaming-PC mit viel Input

Die RTX 4070 ist eine außergewöhnliche Grafikkarte mit 12GB Videospeicher. Dank 5888 Streamprozessoren und einer 192-Bit-Anwendung besitzt sie genug Power für schnelle Übertragungsraten und flüssiges Gaming. Außerdem könnt ihr aufgrund der aktuellen Generation auf die beste DLSS-Leistung und tolle Raytracing-Effekte zurückgreifen.

Der Rechner eignet sich aufgrund seiner Grafikleistung auch für viele Frames in Shooter-Spielen wie Valorant, Counter-Strike 2 oder Apex Legends. Da die Spiele nicht viel Leistung fressen, könnt ihr die Stärken von 144Hz- oder 240Hz-Monitoren und mehr ausreizen. Reagiert reaktionsschneller und erkämpft euch mit euren Freunden den Sieg.

Übrigens, bei Gamesplanet findet ihr direkt ein neues Soulslike namens Flintlock: The Siege of Dawn, das am 18. Juli 2024 erscheint. Mit diesem PC erlebt ihr flüssige Action und könnt ordentlich austeilen. Vergeltung gegen Götter und eine düstere Bedrohung? Man kann nur gespannt sein. Ich werde jedenfalls einen Blick hineinwerfen.

Soulslike bei Gamesplanet direkt im Angebot

Dank Windows 11 Pro (64 Bit) als Betriebssystem ist er bereit für die neuesten Technologien und Funktionen, die euch Windows zu bieten hat. Ihr spart euch die eigene Installation und könnt viele Jahre von der Benutzerfreundlichkeit profitieren.

Häufig gestellte Fragen Was sind Streamprozessoren? Streamprozessoren sind wie fleißige Arbeiter auf modernen Grafikkarten, die gleichzeitig an vielen Aufgaben arbeiten können. Sie sind besonders hilfreich für anspruchsvolle Tätigkeiten wie das Erstellen von 3D-Grafiken, das Bearbeiten von Videos, das Schürfen von Kryptowährungen und das Durchführen von maschinellem Lernen. Wenn ihr sehr viel Wert auf schwere Projekte legt, sind High-End-Grafikkarten mit einer großen Menge an Streamprozessoren unverzichtbar, um das Maximum herauszuholen und so optimal wie möglich zu arbeiten. Was bringt eine Bit-Anbindung? Durch eine erweiterte Bit-Anbindung kann die Grafikkarte eine größere Datenmenge gleichzeitig verarbeiten und übertragen. Dies ist besonders wichtig bei hochauflösenden Spielen oder Anwendungen mit vielen visuellen Effekten. Eine höhere Bit-Anbindung kann dazu beitragen, Engpässe bei der Datenübertragung zu vermeiden und somit die Gesamtleistung zu verbessern. Die leistungsstärkeren Grafikkarten verfügen über eine noch höhere Anbindung, um eine größere Menge an Daten effizient und schnell zu transportieren. Dies ist entscheidend, um das volle Potenzial einer Komponente auszuschöpfen. Was ist DLSS? DLSS ist eine Technologie namens Deep Learning Super Sampling, die die Grafikleistung von Spielen verbessert, indem sie eine clevere Methode verwendet. Sie rendert das Spiel zunächst in einer niedrigeren Auflösung und skaliert es dann mithilfe von künstlicher Intelligenz hoch, um eine höhere Auflösung zu erzielen. Durch diesen Prozess wird die Grafikkarte entlastet, da sie weniger Aufwand benötigt, um das Spiel in einer höheren Auflösung darzustellen. Dadurch verbessert DLSS sowohl die Bildqualität als auch die Framerate in Spielen, insbesondere bei anspruchsvollen Titeln wie Cyberpunk 2077 mit hohen Grafikanforderungen. Darüber hinaus unterstützt DLSS Echtzeit-Raytracing und hilft dabei, die Leistungseinbußen durch diese fortschrittliche Rendering-Technologie auszugleichen.

Weitere Top-Angebote warten

Haltet ihr immer nach den besten Schnäppchen Ausschau? Dann lasst euch von unserer Deals-Seite inspirieren. Dort könnt ihr nicht nur leistungsstarke Komponenten wie SSDs mit großem Speicher und Grafikkarten entdecken. Gelegentlich findet ihr auch riesige TVs mit innovativen Technologien oder Merchandise aus euren Lieblingsspielen, -serien und -filmen. Schaut vorbei und lasst euch überraschen!