Dieser dunkle PS5-Controller hat PC-Gaming für mich auf fantastische Weise verändert

Es ist kein Geheimnis, dass der PS5 Controller eine famose Haptik besitzt. Holt ihn euch jetzt auch für euren PC und erlebt immersive Gameplay-Augenblicke.

Zunächst einmal vorweg: ihr könnt den Controller sowohl für eure PlayStation 5 als auch den PC verwenden. Außerdem solltet ihr euch bewusst sein, dass nicht jedes Spiel die einzigartige Haptik des Controllers ausreizt. Wenn ihr Actionrollenspiele auch lieber mit dem Controller spielen wollt, ist dieser es zu 100% wert. Ich besitze ihn selbst schon seit knapp 2 Jahren und kann nur Positives berichten.

Benedikt zeigt euch, wie man den Controller am PC nutzen kann und stellt euch sogar eine Liste an Spielen vor, die ihn unterstützen. Hier seht ihr noch eine größere Auflistung an Spielen.

Mehr zum Thema PS5 Controller mit PC verbinden – DualSense-Funktionen am PC nutzen von Benedikt Schlotmann

Darum ist der PS5-Controller so eindrucksvoll

Allein die mitternachtsschwarze Farbgebung hebt ihn von anderen Controllern stark ab und fühlt sich einfach stilvoll an. Er verfügt selbstverständlich über alle Funktionen, die ihr mögen werdet, darunter haptisches Feedback, adaptive Trigger und eine integrierte Mikrofonfunktion.

Das haptische Feedback kommt in Form von intensiven Vibrationen richtig gut zur Geltung. Bei Assassin’s Creed Valhalla habt ihr unter anderem adaptive Trigger beim Bogenschießen. Auch bei starken Werken wie Dying Light 2, A Plague Tale: Requiem oder Metro Exodus spürt ihr intensive Gameplay-Mechaniken.

Dieser PS5-Controller liegt gut in der Hand

Die adaptiven Trigger passen sich dem Spielgeschehen genau an und bieten euch unterschiedliche Widerstände für realistischere Interaktionen. Was Sony da geschaffen ist, ist einfach ohnegleichen und es ist genial, dass PC-Spieler dies bei einigen Top-Spielen vollkommen ausreizen können.

Ich selbst habe schon etliche Spiele mit diesem Controller durchgespielt. Vor allem starke RPGs wie The Witcher 3, Yakuza: Like a Dragon oder Dying Light 2. Natürlich greife ich bei Shooter-Spielen lieber zur Maus. Für gemütliches Spielen kommt für mich nichts an den immersiven Midnight Black Controller heran.

Findet mehr Schnäppchen

Seid ihr ständig auf der Jagd nach fantastischen Angeboten? Dann werft doch mal einen Blick auf unsere Deals-Seite. Ihr findet nicht nur starke Komponenten wie SSDs mit viel Speicher und Grafikkarten. Gelegentlich gibt es auch riesige TVs mit tollen Technologien oder Merchandise aus sämtlichen Spielen, Serien oder Filmen.