Darksiders Genesis ist ein Geheimtipp auf Steam für Fans der Diablo-Optik und Koop-Gameplay

Darksiders Genesis gehört für mich zu den Spielen, die zum Release von vielen komplett übersehen wurden, was ich sehr schade finde. Es ist kein Vollpreis-Titel und für die 30 € habe ich mich damals ausgezeichnet unterhalten gefühlt.

Es erfindet das Rad nicht neu und fühlt sich stark an, wie vorherige Darksiders-Spiele, aber es ist gerade die „Einfachheit“ in ihrem positiven Sinne, die mir so viel Spaß gemacht hat. Genesis hat nicht die Story-Tiefe eines The Last of Us oder die unglaubliche Gameplay-Vielfalt eines „It Takes Two“, aber das braucht es auch nicht.

Das Spiel weiß, was es kann und wodurch es sich von anderen absetzt, und das macht es gut. Der schicke Artstyle im Comic-Look, die witzigen Dialoge, das klassische Darksiders-Gameplay und der tolle Soundtrack vom großartigen Gareth Coker. Es passt alles super zusammen und ergibt ein stimmiges Spiel, das vor allem im Koop viel Spaß macht.

Man kann sich zusammen mit einem Freund oder Freundin hinsetzen und einfach entspannt einige Stunden Dämonen zerlegen oder Rätsel lösen. Falls ihr also dieses kleine Juwel verpasst habt und nach einem Koop-Spiel sucht, dann kann ich es wärmstens empfehlen.