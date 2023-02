Dark and Darker: Wann ist das Ende von Playtest 4? So lange läuft die Demo noch

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Wer das Spiel noch schnell ausprobieren will, bevor die Demo endet, kann sich die Test-Version auf der Steam-Seite von Dark and Darker herunterladen.

Allerdings gibt es in den letzten Tagen häufiger Server-Probleme. Laut Aussagen der Entwickler liegt das an einem Angriff auf die Server. Ob die Server aufgrund der Downtime länger online bleiben und die Zeit zum Ende von Playtest 4 nochmal verschoben wird, ist unklar.

Wann endet Playtest 4? Das Ende ist am 16. Februar um 09:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin könnt ihr euch noch im Spiel austoben und die Änderungen des jüngsten Hotfixes ausprobieren. Die Uhrzeit bestätigte das Team von Dark and Darker im offiziellen Discord des Spiels.

Wie ist der aktuelle Stand? Dark and Darker befindet sich noch in der Alpha-Version und startet von Zeit zu Zeit Playtests. Während der Tests könnt ihr alleine oder auch zusammen mit Freunden den Dungeon Crawler ausprobieren.

