Cult of the Lamb stellt sich gegen Elon Musk: „Was für eine Geldverschwendung“

Ein kleines Lamm stellt sich gegen den Tech-Milliardär Elon Musk und findet klare Worte – und eine gute Idee, wie man das Geld nicht zum Fenster rauswirft.

Dass es mit Twitter, das inzwischen X heißt, seit der Übernahme von Elon Musk nicht ganz so rosig läuft, ist kein Geheimnis. X hat sich daher neue Einnahmequellen überlegt und bietet nun Unternehmen an, einen besseren Service und bessere Sichtbarkeit zu erreichen – aber das kostet Geld.

Geld, das die Macher von Cult of the Lamb offenbar lieber in andere Dinge investiert sehen. Denn sie sagen auf X dazu, dass das einfach nur eine schreckliche Geldverschwendung ist.

Was müssen Unternehmen zahlen? Für den „Gold“-Status mit vollem Zugang müssen Unternehmen auf X jeden Monat 1.000 $ auf den Tisch legen. Dafür gibt es dann ein goldenes Logo neben dem Account-Namen (damit man als „verifiziert“ gilt), zusätzlich dazu bekommt man den „Premium-Support“ und noch einige andere Boni.

Eine Methode, mit X künftig ordentlich Geld zu scheffeln, wenn sich genug Unternehmen darauf einlassen.

Das macht Cult of the Lamb: Beim Spiel Cult of the Lamb hält man davon offenbar gar nichts. Denn die posten öffentlich auf X dazu:

Igitt, Elon und Igitt, Twitter Gold.

Das kostet 12.000 im Jahr …

Was für eine schreckliche Verschwendung von Geld. Anstatt das zu machen, geben wir jeden Monat in diesem Jahr einer anderen Wohltätigkeitsvereinigung 1.000 $.

Wir starten mit den Ärzten ohne Grenzen!

Garniert wird das mit einem Bild des bekannten Lamms, das den goldenen Verifiziert-Haken in den Himmel reckt – umgeben von ganz viel Gold und einem bezwungenen Feind, Midas. Wen das symbolisieren soll, darf man wohl selbst entscheiden.

Darunter rät Cult of the Lamb auch anderen Unternehmen, etwas Ähnliches zu tun (via X):

Wenn ihr eine Organisation seid und darüber nachdenkt, euren goldenen Haken zu erneuern, dann nutzt das Geld doch vielleicht lieber, um etwas Gutes damit zu unterstützen.

So reagiert die Community: In den Kommentaren darunter wird die Aktion von Cult of the Lamb gefeiert. Einige der Kommentare:

Exzellente Idee und erste Spende – ich hoffe, andere folgen diesem Beispiel. – Swiftor

– Swiftor Jetzt kaufe ich mir Cult of the Lamb vielleicht endlich. Danke, dass ihr auf der richtigen Seite steht! – Ellie

– Ellie Und das ist der Grund, warum diese Entwickler und das Spiel meine absoluten Favoriten sind. – Jack Moon (The Darkness)

Der Tech-Milliardär Elon Musk steht seit Jahren vermehrt in der Kritik. Nicht nur hatte er 80 % der Belegschaft von X entlassen und Firmen verklagt, weil die auf seiner Plattform nicht mehr werben wollen. Er wird auch zunehmend für seine Einflussnahme in demokratische Prozesse kritisiert.