CS:GO – Ein erfolgreicher Profi-Caster (33) ruiniert sich offenbar 8 Jahre Karriere mit einer wilden Nacht in Rio

Der Shooter Counterstrike: Global Offensive (Steam) ist einer der größten E-Sport-Titel der Welt. Der Kanadier Matthew „Sadokist“ Trivett (33) kommentiert seit 2014 Turniere von CS:GO für die ESL. Aber nach einer Nacht in Rio de Janeiro, bei der er angeblich zu viel trank, ist das wohl vorbei: Nach Berichten randalierte Sadokist in der Hotel-Lobby, zerschlug einen Fernseher und brüllte einen seiner Bosse an.

Das war die Situation, die öffentlich bekannt wurde:

Der Kanadier Matthew „Sadokits“ Trivett sollte eigentlich das Turnier IEM Rio casten.

Aber am 6. November gab die ESL plötzlich bekannt, dass es in der Nacht zuvor, einen „Vorfall mit Sadokist“ gab. In Folge des Vorfalls sei Sadokist für den Rest des Turniers als Caster „zurückgetreten“ und werde ersetzt.

Man habe nichts weiter zu sagen.

Da war also ziemlich irgendwas in dieser Nacht in Brasilien entgleist. Aber was genau?

Caster betrank sich, zerstörte Fernseher, brüllte einen seiner Bosse an

Was ist da passiert? Die CS:GO-Seite Dust2.us berichtet jetzt von dem Abend am 5. November, der den Caster offenbar seine Karriere gekostet hat. Die Seite beruft sich auf Zeugen.

Es heißt: Der Caster habe in der Nacht an einer Bar schwer gesoffen und sei dann ins Hotel zurückgekehrt, wo die ESL alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter untergebracht habe.

Im Hotel wäre Sadokist in Streit mit einer Gruppe von Menschen geraten, die gerade Werbematerial für den Twitch-Streamer Gaules und das brasilianische Team FURIA aufgenommen hätten. Im Laufe des Streits sei der Caster von „angetrunken“ auf „gewalttätig“ umgeschwenkt und habe einen Fernseher zerschmettert.

Zu den Leuten, die das mitansahen, gehörte unter anderem ein wichtiger Manager der ESL: der Vice President Product Development, Michael „Carmac“ Blicharz. Der wollte Sadokist beruhigen. Aber der Caster ließ sich nicht bändigen und lieferte sich letztlich ein Schrei-Duell mit dem Manager, bis die Polizei eintraf.

Der ESL-Manager ist ganz begeistert von Brasilien und der Atmosphäre dort. Zum Vorfall um Sadokist gibt es von ihm aber keinen Tweet.

Wie die Seite berichtet, habe die ESL Sadokist sofort gefeuert, die Mitarbeiter über die Kündigung von Sadokist informiert und dem Mann einen Flug nach Hause gebucht.

Von Sadokist gibt es kein Statement dazu, das berichtet die Seite PC Gamer. Auch auf Social Media schweigt er. Die ESL wiederholt lediglich das Statement von dem „Vorfall“ und führt es im Detail nicht weiter aus.

Man kann wohl davon ausgehen, dass der Mann so schnell nicht wieder Arbeit findet.

Wer ist Sadokist? Sein 1. Turnier castete Sadokist im Juni 2014. Er hat sich in den letzten 8 Jahren einen Ruf als einer der wichtigsten Caster von CS:GO aufgebaut.

Es kam aber auch schon 2018 zu einer großen Kontroverse um ihn. Während eines Casts nutzte er ein rassistisches Schimpfwort und sagte jemanden aus der Community, er solle sich selbst umbringen.

