Steam: Der beste Spieler von CS:GO findet harte Worte für ein Konkurrenz-Team – „Benehmen sich wie Dreck“

Der Ukrainer Oleksandr „s1mple“ Kostyliev gilt als bester Spieler von CS:GO (Steam) aller Zeiten. Der 25-Jährige sorgt sich aber um die Kultur in seinem E-Sport und kritisiert das Verhalten der Führung von Virtus Pro. Die haben einen jungen Spieler während eines laufenden Turniers ausgetauscht, etwas, was bei CS:GO so noch nie vorgekommen ist, wie Fachleute berichten.

Was ärgert s1mple? Bei einem Turnier in Paris haben die Titelverteidiger im CS:GO Major, Virtus Pro, eine harte Entscheidung getroffen:

Das Team hat seinen Rifler Aleksandr „KaiR0N-” Anashkin (19, Russland, in Deutschland geboren) nach Hause geschickt

und ihn durch David „N0rb3r7“ Danileyan (22, Russland) ersetzt

Bemerkenswert ist, dass der jüngere KaiR0N- im Januar 2023 erst für N0rb3r7 ins Team gekommen ist Jetzt macht das Team 3 Monate später aber diesen Wechsel rückgängig.

Erstaunlich ist die Entscheidung ohnehin, denn während eines laufenden Turniers in CS:GO einen Spieler auszutauschen, ist ein unerhörter Vorgang, wie Fachleute anmerken. Ein Vorgang, über den sich s1mple empört.

Junger Spieler hielt angeblich Druck des Turniers nicht Stand

Was sagt das Team? Der CEO sagt: „Junge Spieler schaffen es nicht immer, dem Druck eines LAN-Turniers standzuhalten, vor allem nicht bei besonders wichtigen.“

Der Ersatzspieler sei ein „brillanter Spieler, dem man vertraue.“

Was stört s1mple daran? s1mple sagt, das Management des Teams handele wie ein „Stück Dreck“. Die hätten den Spieler bei 1-2 ausgetauscht, sich Ersatz besorgt und dem Ersatz dann ein Ticket geordert.

s1mple erzählt: Er habe den 19-Jährigen, der aus dem Team geflogen ist, getroffen und ihn gefragt: „Bist du nervös, oder was?“ Der 19-Jährige habe geantwortet: „Nein, das war eine Entscheidung des Teams, was kann ich machen?“

s1mple findet es offenbar ungeheuerlich, wie das Team mit einem 19-jährigen Talent umgeht:

Du solltest bei denen maximal für ein Jahr unterschreiben. Sonst frisst dich die Organisation auf. Diese Einstellung gegenüber Spielern ist nicht zu akzeptieren. Wie kannst du einen Deal mit Satan schließen?

Warum regt ihn das so auf? S1imple erklärt, er glaube an das Talent des 19-Jährigen und sieht ihn als potentiellen Star von CS:GO in der Zukunft:

Der Typ ist in der Lage, richtig was zu leisten, und so behandeln sie ihn. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass so ein Scheiß schon mal in der Geschichte von CS:GO passiert ist.

Fachleute sprechen von “Schock-Entscheidung”

Wie wird das von anderen diskutiert? Es wird tatsächlich auf Seiten wie reddit als eine rätselhafte Aktion des Teams gesehen. Denn der 19-Jährige hatte bei seinen Einsätzen starke Werte. Er galt eigentlich als der Spieler, der aus dem Kader herausragt.

Die CS:GO-Spezialseite HLTV nennt das Austauschen des Spielers eine „Schock-Entscheidung, die vorher noch nie bei einem Turnier dieser Wichtigkeit getroffen wurde“.

