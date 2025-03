Ich habe 1.472 Stunden mit einem Strategiespiel auf Steam verbracht: 2025 wird es größer denn je

Das Strategiespiel Crusader Kings 3 (Steam, PS5, Xbox) hat heute, am 12.3.2025, endlich seine Pläne für das laufende Jahr vorgestellt: Kapitel 4 bringt die Mongolen und Mechaniken für die Steppenvölker. Außerdem wird man der Krönung eines Monarchen mehr Aufmerksamkeit widmen. Ende des Jahres wird die Welt dann im Osten erweitert. China, Japan und Südostasien kommen neu ins Spiel. Paradox frohlockt: das werde die größte Erweiterung für Crusader Kings aller Zeiten.

Das sind die nächsten Highlights bei Crusader Kings 3 im Jahr 2025: Paradox verkauft wieder einen Kapitelpass für Crusader Kings 3, der 4 Erweiterungen erhält, zwei große und zwei kleinere:

Ab heute ist „Crowns of the World“ live: Das ist ein kosmetisches Paket mit 6 neuen Kronen, 4 neuen Frisuren und 2 Bärten. Das Paket gibt es beim Kauf des Kapitel-Passes sofort dazu. Mit dem kosmetischen DLC kommt auch ein neuer Patch, der die KI verbessert und der es leichter macht, große Armeeverbände zu koordinieren. Zudem wurden die wichtigsten Rollen am Hof überarbeitet.

Am 28. April startet der 20€-DLC Khans of the Steppes. Der DLC gestaltete die Nomadenvölker aus der Steppenregierung weiter aus und bringt eigene Mechaniken.

Ziel des DLCs wird es sein, zur „Geißel Gottes“ zu werden: Zu einem Großen Khan, der die Steppe beherrscht und einen Eroberungsfeldzug von Osten her bis tief in den Westen anführt.

Der DLC wird zudem kosmetische Gegenstände für das Volk der Mongolen bringen.

Die Karte von Crusader Kings 3 wird im Osten deutlich erweitert

Wie geht es danach weiter? 2025 soll noch der DLC „Coronations“, Krönungen, erscheinen. Da geht es um Event oder Event-Ketten, die sich um die Krönung eines neuen Monarch drehen. Eine Krönungszeremonie fehlt aktuell noch im Event-Sammelsurium des Spiels: Zwar kann man pompös heiraten, auf die Jagd gehen, eine Uni besuchen und Feste feiern, und sogar seinen Vater zum Grabe tragen, ein Event für eine Krönung gibt es aber noch nicht.

2025 endet dann mit der Erweiterung „All under Haven“, hier verspricht Paradox die neuen Regionen China, Japan und Südostasien samt Kartenerweiterung vom Osten. Das Spiel wird dann von Irland im Westen bis nach Japan im Osten reichen.

Paradox spricht von einzigartigen Regierungsformen für Japan, Südkorea und den „Gottkaisern“ des indonesischen Archipels – samt neuer Kulturen und Religionen.

Es sollen auch neue Regierungsformen zu Crusader Kings 3 kommen, besondere Ereignisse, Rollen für Charaktere und andere Sachen. So wird China offenbar noch eine Stufe über den bisherigen größten Reichen, den Imperien, stehen und eine Hegemonie werden. Als besonderes Feature für China winken „dynastische Zyklen“, die es schwer machen, eine Dynastie stabil zu halten, und eine besondere Schatzkammer.

Größte und ambitionierteste Erweiterung in der Geschichte von Crusader Kings 3

So schwärmt Paradox von der Erweiterung: Während man die Steppenvölker schon aus früheren Teilen der Reihe kennt, frohlockt Paradox hier: Das habe es in früheren Teilen von Crusader Kings 3 noch nie gegeben.

Paradox sagt: Das sei die „größte und ambitionierteste Erweiterung“ in der Geschichte von Crusader Kings.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Fans befürchten, noch größere Performance-Probleme

Wie kommt das an? Es ist sicher eine „strategische Erweiterung“ – die Spiele von Paradox haben viele Fans in Asien, die auch mal erbost auf die Barrikaden gehen. Spieler aus Asien, die andere Paradox-Games kennen, in denen man China oder Japan spielen kann, will man jetzt offensichtlich zu Crusader Kings 3 holen.

Einige fürchten aber, dass eine noch größere Karte dafür sorgen könnte, dass das ohnehin schon zähe Spiel noch langsamer läuft.

Auch der relativ hohe Preis (44 €), den man praktisch im Voraus zahlen soll, stößt einigen übel auf. Immerhin wisse man noch nicht, ob die DLCs auch wirklich gut werden. Und die hohen Preise sind bei Crusader Kings 3 ein Dauer-Thema.

Es gibt aber auch einige, die vollends begeistert von den Vorschlägen sind. Paradox höre auf die Spielerschaft.

Erweiterung folgt einer „wirtschaftlichen“ Logik, keiner unbedingt spielerischen

So sieht MeinMMO-Autor Schuhmann das: Für mich ist das jetzt nichts. Japan und China kann man in Victoria 3 und Europa Universalis IV spielen – das brauche ich in Crusader Kings 3 nicht unbedingt. Das sehe ich schon eher als ein Spiel mit einem Fokus auf Ritter, Burgen und den Kreuzzügen.

Auch die Mongolen sind aus meiner Sicht eher eine „Endgame-Bedrohung“ in einem Spiel, bei dem ich mit meiner Spielweise nie in ein Endgame komme.

Ich habe Ende 2024 schon damit gerechnet, dass die Mongolen kommen, weil eine solche militärische Bedrohung jetzt im Spiel noch fehlt, nachdem mit dem schwarzen Tod die Seuche als Bedrohung gekommen war.

Ich hätte mir aber eine Vertiefung von bestehendem Spielsystem gewünscht, vor allem DLCs, die den Rollenspiel-Aspekt weiter ausbauen, etwa Geheimbünde, vielleicht noch mal die Wikinger überarbeitet oder ein Großbritannien- oder Frankreich-DLC.

Für mich wäre es auch spannender, historisch früher anzusetzen und da einen Startpunkt von 800 nach Christus zu haben – aber gut, die Geschmäcker gehen hier klar auseinander. Crusader Kings 3 als großes Spiel auf Steam erreicht sicher viel mehr Spieler in Asien als die Teile früher, daher ist es aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich logisch, dass Paradox versucht, Strategiespieler aus China hier abzuholen.

Schon 2024 wurde Crusader Kings 3 erheblich erweitert: Ich bin besessen von einem Spiel auf Steam, habe 1.360 Stunden darin verbracht – Nun bekommt die Reihe das beste neue Feature seit 20 Jahren