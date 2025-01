Ein Spiel auf Steam hat zigtausende, historische Figuren: Doch er ist ein Säufer, hat nur ein Auge, ein Bein und wird 150 Jahre alt

In der Strategiespiel-Simulation Crusader Kings 3 (Steam) geht es normalerweise realistisch zu. Spieler können in die Haut von historischen Figuren aus dem Mittelalter schlüpfen, vielleicht den Wikingerfürsten Björn Eisenschild spielen oder Alfred den Großen, den englischen König. Aber es gibt auch schräge Figuren. Die vielleicht schrägste Figur in Crusader Kings 3 stellen wir euch heute vor.

So sind die Figuren in Crusaders Kings 3: Es gibt 3 verschiedene Start-Daten in Crusader Kings 3 und eine riesige Menge an vorgefertigten, festen Charakteren. Wenn man im Jahr 1066 beginnt, hat das Spiel an Tag 1 gleich 22.418 Charaktere.

Jede historische Figur, die zu der jeweiligen Zeit einen Adelstitel und Besitz hatte, ist im Spiel dargestellt, mit dem passenden Alter, Fähigkeiten und Attributen, die zum historischen Vorbild passen.

Es gibt zudem über 100 bekannte historische Persönlichkeiten, die zwar kein Land besaßen, aber bedeutsam waren. Sie kommen zu bestimmten Zeitpunkten durch Events ins Spiel. Das sind Krieger und Kriegsfürsten wie William Wallace aus Braveheat oder Dichter, Barden und berühmte Geistliche.

Dazu gibt es zufällig generierte Figuren, die geboren oder die zufällig erstellt werden, wenn man grade Figuren für die Handlung braucht, etwa der NPC, der für das „Kaspar Hauser“-Event erschaffen wird.

Aus diesen zigtausenden Figuren rekrutiert sich der Spieler seinen Hofstaat, sucht sich seine Ritter, Geliebten, Geistlichen oder macht sie zu erbitterten Feinden, die dann versuchen, ihn über Attentate auszuschalten.

Alle negativen Eigenschaften sind in einer Figur vereint

Das ist die schrägste Figur im Spiel: Im Startdatum 1066 gibt es in der englischen Provinz Heartfordshire eine Figur namens Ewan „the Trustworthy“ Cowhig Croft.

Der Mann ist 27 Jahre alt und hat einige der schlechtesten Eigenschaften, die man in Crusader Kings 3 nur haben kann: So ist er ein Säufer, ein Schwächling, ein Schwachkopf, hat nur ein Bein und einen Arm – außerdem hat er eine furchtbare Ausbildung, ist ein Dilettant. Feige und stur ist er auch noch.

Er hat mit 11 Punkten in Intrige einen mittelmäßigen Wert in allem Schurkenhaften und Gemeinen und ist sonst zu nichts zu gebrauchen.

Eigentlich müsste die Figur sofort tot umfallen, aber niemand lebt länger

Das ist der besondere Gag der Figur: Vielen, die über den vertrauenswürdigen Schwachkopf stolpern, wird auffallen, dass der erstaunlich lange lebt, obwohl er so schwer vom Schicksal gezeichnet ist, dass er eigentlich nur eine geringe Lebenserwartung haben dürfte.

Ein Spieler stellte etwa erstaunt fest, dass Ewan trotz all seiner Gebrechen mit 77 Jahren noch am Leben und putzmunter war. Normalerweise hätte er in dem Alter, mit seinem Zustand, entweder schon lange tot sein oder zumindest an der Schwelle des Todes stehen müssen.

Aber in Crusader Kings 3 gibt es einen versteckten Wert „Gesundheit“, der normalerweise um die 5 beträgt. Bei Ewan steht hier aber eine 14. Das heißt, dass der Mann bis zu 150 Jahre alt werden kann – das ist, wie Experimente zeigen, das Höchstalter von Figuren.

Auch andere Figuren in Crusader Kings 3 wie der plündernde Wikinger Haestein haben einen künstlich erhöhten Gesundheitswert und werden daher regelmäßig bis zu 80 Jahre alt, während für Normalsterbliche oft schon mit 60 Schluss ist.

Ein YouTuber hat den Charakter mit allen Langlebigkeits-Traits bis in 147. Lebensjahr gebracht:

Ewan ist eigentlich Entwickler bei Paradox in Stockholm

Was steckt hinter der Figur? Ewan gehört zu einer vierten, besonderen Kategorien von Figuren in Crusader Kings 3 – er ist ein „Easter Egg“-Charakter.

Ewan ist „im echten Leben“ ein Entwickler von Crusader Kings 3, der hier als Gag ins Spiel geschrieben wurde.

Der Mann arbeitet in echtem Leben in Stockholm und hat sich in 6 Jahren bei Paradox vom Spiele-Tester zum Game Designer hochgearbeitet. Man kann nur mutmaßen, was der für einen Ruf unter seinen Kollegen genießt, um diese virtuelle Version zu verdienen.

Ein anderer Mitarbeiter von Paradox sagt über die Figur auf Steam: Unsere Leute denken einfach, es ist lustig, eine absurd lächerliche Anzahl von negativen Eigenschaften auf ihre Easter-Egg-Figuren zu packen.

