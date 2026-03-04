Crimson Desert statt Geld – Kunde bezahlt glücklichen Grafik-Designer mit Deluxe Edition, doch die Community schimpft

Crimson Desert statt Geld – Kunde bezahlt glücklichen Grafik-Designer mit Deluxe Edition, doch die Community schimpft

Würdet ihr euch euren Job mit einem noch nicht erschienenen Spiel bezahlen lassen und dabei auf einige Euro verzichten? Ein Grafik-Designer hat genau das jetzt abgenickt und wirkt mit seiner Deluxe-Edition von Crimson Desert sehr glücklich. Andere Spieler sehen das jedoch kritisch.

Um was für einen Deal geht es? Der Grafik-Designer Top-Flight5486 erklärt auf Reddit, dass er vor zwei Monaten seinen Job verloren hat und sich seitdem als Freiberufler durchschlagen würde. Für einen neuen Kunden kam dabei ein kurzfristiger Auftrag rein, zwei Fotos zu retuschieren. Einen Vertrag gab es wohl nicht, man hatte sich auf 100 Euro für 3 Stunden Arbeit geeinigt.

Da der Künstler jedoch schneller fertig war, fing der Kunde an, das Honorar nachzuverhandeln. Am Ende einigte sich das Duo auf eine Sachleistung: der Künstler bekam über Steam die Deluxe Version von Crimson Desert als Geschenk zugesandt – belegt durch einen beigefügten Screenshot. Der Wert des Spiels: 79,99 Euro, also etwa 20 Euro unter dem ursprünglich vereinbarten Honorar.

Unter Wert verkauft oder ein fairer Deal?

Wie bewertet der Künstler den Deal? Top-Flight5486 wirkt sehr zufrieden mit dem Deal und erklärt in seinem Post:

Ich weiß, dass das nicht mein Standardhonorar war, aber es fühlte sich nach einer fairen Lösung an. Das Projekt kam sehr kurzfristig rein, und ich bin ehrlich froh, dass wir einen Weg gefunden haben, wie es funktioniert – besonders, weil es etwas abgedeckt hat, das ich mir schon länger gewünscht habe.

Ich kann den 4. März kaum erwarten, um die ersten Meinungen zu hören, und ich kann den 19. März kaum erwarten, um es endlich auf meinem PC zu haben.

Mit dem 4. März meint Top-Flight5486 übrigens den Fall des Preview-Embargos. Finale Tests zum Spiel dürfen erst ab dem 18. März live gehen.

In einem zweiten Post auf Reddit räumt der Künstler aber ein, solch einen Auftrag ohne Vertrag und verbindliche Rahmenbedingungen in Zukunft wohl nicht mehr annehmen zu wollen.

Wie reagiert die Community? Zwar hat der Post bislang mehr als 1.300 Daumen hoch eingesammelt, doch lesen sich viele der mehr als 140 Kommentare kritisch.

  • curiousbong fasst den Fall auf Reddit wie folgt zusammen: „Man hat dir also eine Zahlung ausgeredet, weil du effizient warst!?“
  • Mindless_Issue9648 kritisiert auf Reddit vor allem den Kunden: „Du erzählst uns also, dass er dir 20 Dollar abgezockt hat, und wir sollen uns für dich freuen? Scheiß auf den Typen …“
  • Ok_Juggernaut1920 kritisiert indes den Designer: „Du hast eine Gehaltskürzung hingenommen, um auf ein Spiel zu setzen. Ich freue mich, dass du dich für das Spiel begeisterst, aber das ist ein suboptimales Geschäftsmodell, und so schnell nachzugeben, nachdem ein Preis vereinbart wurde, ist schlechtes Management deinerseits.“
  • TACOSKG erklärt auf Reddit: „In 20 Tagen werden wir wissen, ob das ein Sieg oder eine Niederlage ist.“
Wie bewertet ihr den Deal? Und freut ihr euch auch auf Crimson Desert? Habt ihr vielleicht sogar schon vorbestellt oder wartet ihr auf die Tests? Verratet es uns in den Kommentaren. Was ihr zum neuen Open-World-Abenteuer der Black-Desert-Macher wissen müsst, findet ihr hier: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer und mehr in der Übersicht zu Crimson Desert

