Spieler erlebt in Crimson Desert den schmerzhaftesten Tod in 35 Jahren Gaming, alle Kliffs fühlen mit

In Crimson Desert ist ein Kliff von einer Klippe gefallen und hat sich dabei auf die wohl schmerzhafteste Art und Weise verletzt. Eine ganze Community fühlt mit.

Was war so schmerzhaft? Crimson Desert kennt viele brutale Tode, mit Blut, abgetrennten Gliedmaßen und allen Grausamkeiten, die den Entwicklern so eingefallen sind. Ein Spieler brauchte jedoch gar kein gescriptetes Ereignis, um die ganze Community den Schmerz seines Charakters fühlen zu lassen.

In einem Video auf Reddit teilte er den Vorfall, den sein Kliff erlebt hat. Er war gerade dabei, eine Felswand hochzuklettern, als ihm die Ausdauer ausging. Sein Kliff klammerte sich noch an den Dolch in der Wand, bevor es den freien Fall nach unten begann.

Doch statt auf dem Boden aufzukommen, landete er auch einer Stange, die ihn genau zwischen den Beinen traf. Für viele Spieler ein Moment zum Mitfühlen.

Hier könnt ihr selbst den Schmerz durch den Bildschirm fühlen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Eine Community fühlt mit

Wie haben die Spieler darauf reagiert? Den schmerzhaften Tod von Kliff können die Spieler wohl regelrecht beim Schauen des Videos spüren. Entsprechend betroffen antworten sie in den Kommentaren unter dem Beitrag auf Reddit:

Zeldrene: „Dafür wirst du 2 Kraftfaust-Kräuterpastillen brauchen“

chozobee: „Ruhe in Frieden, deine orbs of lightning“

jmatt9080: „Mitten in die Greymanes.“

Es gibt von der Community jedoch nicht nur Mitgefühl, sondern auch hilfreiche Tipps, um solch schmerzhafte Erlebnisse das nächste Mal zu verhindern. So erklären sie:

Dizzzy777: „Du kannst Ausdauertränke trinken, wenn dir mitten beim Klettern die Ausdauer ausgeht, und sie werden sie wieder auffüllen.“

Itchy-Beach-1384: „Du kannst auch einfach Gleiten drücken, wenn die Ausdauer leer ist, um sicher am Boden aufzukommen.“

Mit diesen beiden Tricks hätte sich der wohl schmerzhafteste Tod verhindern lassen.

In Crimson Desert gibt es unzählige Wege, um ins Gras zu beißen. Wenn ihr bei einem Bosskampf Schwierigkeiten habt, solltet ihr jedoch ausreichend Kraftfaust-Kräuterpastillen dabei haben, um euch immer wiederbeleben zu können. Wo ihr welche herbekommt und welche Waffe ihr obendrein looten dürft, erfahrt ihr hier: Crimson Desert: Mächtige Waffe gleich zum Start – dieses Katana haben viele von euch bestimmt übersehen