Spieler von Crimson Desert zeigt auf der Map seinen Fortschritt nach 205 Stunden, hat 1 Drittel der Welt noch gar nicht gesehen

Die Welt von Crimson Desert ist riesig. Wie riesig, das unterstreicht jetzt die Ingame-Karte eines Spielers, der bereits mehr als 200 Stunden in das Open-World-Abenteuer gesteckt haben will.

Wie groß ist Crimson Desert? Schon vor dem Release erklärten die Verantwortlichen bei Pearl Abyss, dass uns mit Pywel wohl eine Spielwelt erwartet, die doppelt so groß wie die spielbare Open World von Skyrim (etwa 37 km²) und auch größer als die Karte von Red Dead Redemption 2 (etwa 75 km²) sein soll.

Was dieser Vergleich in der Praxis bedeutet, das können wir erst seit der Veröffentlichung von Crimson Desert in dieser Woche herausfinden. Beziehungsweise seit der Verteilung der Review-Zugänge, wenn man das Glück hat, für eine Redaktion oder einen Kanal einen Erfahrungsbericht zum Spiel machen zu dürfen.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Meiner einer gehört zu den Glücklichen und hat aktuell um die 70 Stunden Spielzeit auf dem Tacho. Während die Startregion Hernand mittlerweile recht weit aufgedeckt ist, konnte ich in den Nachbargebiete Demeniss sowie Pailune bisher nur einen Fuß reinsetzen – der Großteil ist noch unentdeckt. In der Crimson Desert und in Delesyia war ich noch gar nicht.

205 Stunden sind nicht genug

Vielen anderen Kollegen geht es ähnlich. Ganz krass finde ich einen aktuellen Map-Ausschnitt von Blaine Smith auf Reddit, der seinen Fortschritt nach 205 Stunden Spielzeit zeigt.

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Die blauen Gebiete hat Blaine fast fertig gequestet. In den gelb-orangenen Bereichen hat er sich den ersten Quests angenommen. In den roten Arealen war er noch gar nicht. Seine Einschätzung: „Crimson Desert ist eines der größten Spiele, die jemals gemacht wurden, wenn nicht sogar das größte.“

Diese Größe spiegelt sich übrigens auch bei den Ingame-Statistiken wider. Ich habe bisher

15 von 75 Bossen gesehen

62 von 397 Lebensformen entdeckt

53 von 359 Blaupausen gefunden

6 von 28 Reittieren dokumentiert (das Spiel zählt die Pferde-Rassen einzeln und Transportmöglichkeiten wie den Wolkenwagen (Ballon) oder Pferde-Kutschen mit)

Wie reagiert die Community auf den Map-Ausschnitt? Mit über 1.500 Daumen hoch und mehr als 395 Kommentaren.

MagoCauteloso schreibt auf Reddit: „Holy Moly, jetzt geht’s wieder mal ins Ungewisse und wir verabschieden uns vom sozialen Leben.“

Great_Bed_6334 kommentiert den Einsatz des Testers: „Was zur Hölle … Die Rezensionsexemplare wurden doch vor etwa zwei Wochen verteilt, du hast jeden Tag also etwa 14,5 Stunden gespielt.“

Beermedear feiert die Größe: „Das ist schließlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich zum Kauf entschlossen habe. Ich liebe es, wenn es eine riesige Menge an Inhalten zu entdecken gibt. Es muss nicht immer atemberaubender Nervenkitzel sein, aber selbst belanglose Nebenquests ziehen mich in das Spiel und seine Welt hinein.“

Wie seht ihr das: Lieber groß und voller Inhalte oder kurz, knackig, aber dafür intensiv? Verratet es in den Kommentaren! Wenn ihr wissen möchtet, wie mir Crimson Desert bisher gefällt, schaut gern in meinem Erfahrungsbericht vorbei: Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games