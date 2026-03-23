Bitte, Crimson Desert, mach’ aus einem Bug ein Feature und ich habe sofort noch viel mehr Spaß!

Meinung
2 Min. Karsten Scholz 0 Kommentare Lesezeichen
Bitte, Crimson Desert, mach’ aus einem Bug ein Feature und ich habe sofort noch viel mehr Spaß!

In Crimson Desert macht die Fortbewegung durch die Open World nicht so viel Spaß, wie sie Spaß machen könnte. Das hat ein Bug bewiesen, meint MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz.

Was ist das für ein Bug? Vor ein paar Tagen staunte ich nicht schlecht. Plötzlich konnte ich mit Kliff durch die Lüfte von Crimson Desert gleiten, ohne dass sich der Ausdauerbalken beschwerte – und das auch in rasender Geschwindigkeit.

Wie ein Wanderfalke beim Jagdstoß raste ich mit Kliff durch die Luft und erreichte so auch weiter entfernte Orte in Rekordzeit. Das war viel besser als das langsame Gleiten, das mir vorher die meiste Zeit zur Verfügung stand, weil der Ausdauerbalken schon nach kürzester Gleitzeit leer war.

Schon vorher hatte ich viel Spaß dabei, die Regionen von Pywel zu erkunden. Mit dem schnellen, Ausdauer-unabhängigen Gleiten fühlte sich die Erkundung des Kontinents aber sofort noch einmal um Welten besser an.

Nach dem nächsten Aus- und Einloggen folgte dann die Erkenntnis: Ich hatte nicht aus Versehen einen neuen Erkundungsbonus fürs Gleiten freigeschaltet und es gab auch keinen Hotfix der Entwickler, der die Ausdauerkosten entfernt hat. Ein simpler Bug hatte für mich den Spaßfaktor in die Höhe katapultiert. Naaaaa toll.

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Spider-Man als Vorbild

Seit diesem Tag gleite ich also wieder normal durch die Welt, und vermisse den Bug wie eine steife Prise, die mir Rückenwind gibt. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum das Gleiten so kostenintensiv am Ausdauervorrat von Kliff knabbern muss.

Die jüngsten Spider-Man-Teile zeigen beispielsweise schön, wie wertvoll es ist, wenn sich die Bewegung durch die Open World toll anfühlt und Spaß macht. Es ist einfach eine so große Freude, mit Spidey oder Miles Morales durch die Städte zu schwingen, dass ich dort so gut wie nie auf die vorhandene Schnellreise zugreife.

Das Gleiten in Crimson Desert ist indes schon dadurch eingeschränkt, dass man von erhöhter Position in die Tiefe stürzen muss. Wer mühsam einen Berg erklettert hat, sollte auf dem Weg nach unten nicht durch die hohen Ausdauerkosten vom Gleiten ausgebremst werden.

Schnell unten landen, ist natürlich nie ein Problem: Einfach den Gleitmodus deaktivieren, im Fall Ausdauer regenerieren und kurz vor dem Aufprall den Sturz wieder abbremsen und landen. Horizontal effektiv Meter machen kann man so aber nur, wenn man sich vom Abyss aus in die Tiefe stürzt.

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Mein Wunsch ist es daher, dass die Entwickler mit einem der kommenden Updates aus dem Bug ein Feature machen und die Ausdauerkosten fürs Gleiten spürbar drosseln oder sogar komplett abschaffen – gerne auch in Verbindung mit der Charakterprogression, etwa durch weitere Talente. Wie seht ihr das? Wenn ihr Tipps und Tricks sucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Crimson Desert vorbei!

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