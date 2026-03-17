Marketing-Chef von Crimson Desert hat auf eine Frage aus der Community überhaupt keine Lust mehr: „Nutzt euer Hirn“

Vor dem Release von Crimson Desert am 19. März 2026 kennen die Fans nur noch eine Frage, die ihnen Sorgen macht: Was ist mit der Basis-Version PS5 und Xbox Series S, läuft das Spiel auch dort gut? Die Entwickler reagieren unterschiedlich darauf.

Was plagt die Fans? Schaut man sich Gameplay von Crimson Desert an, dann wurde dies von den Testern auf dem PC oder der PS5 Pro aufgenommen. Bislang fehlte es jedoch an echtem Gameplay von den Basis-Versionen der aktuellen Konsolengeneration.

Deshalb machen die Fans sich Sorgen, Crimson Desert könnte dort zur Ruckelpartie werden oder am Ende gar nicht mehr so hübsch aussehen. Die Entwickler von Crimson Desert sehen es jedoch gelassen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crimson Desert sehen:

„Nutzt euer Hirn“

Wie reagieren die Entwickler auf die Fans? Bevor die Rufe der Community zu groß wurden, antwortete bereits Marketing-Chef Will Powers auf die Nachfragen der Fans. Für ihn wirkten die Anfragen wohl etwas unlogisch und nervig, so antwortete er zunächst auf Discord: „[…] Nutzt euer Hirn … wenn das Spiel auf einer [GTX] 1060, einem ROG Ally und einem Mac läuft, läuft es auch auf leistungsstärkerer Hardware wie einer Standard-PS5.“

Doch für die Fans reichte diese Aussage nicht aus. Sie wollten den Beweis sehen und fingen an, unter allen Posts von Crimson Desert auf Social Media nach Gameplay von der PS5 oder Xbox Series S zu fragen.

Gibt es jetzt Gameplay? Ja, die Entwickler lieferten das geforderte Gameplay am 17. März 2026 nach. Auf dem YouTube-Kanal von PlayStation Japan wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie Crimson Desert sich auf der Basis-Konsole spielt.

Hier könnt ihr das Video selbst sehen:

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Für viele ist dieses Video der letzte nötige Beweis, um sich endgültig auf Crimson Desert freuen zu können. Die Entwickler haben die skeptischen Fans besänftigt und wenn am 18. März das Embargo fällt, gibt es zudem noch ausführliche Testberichte, die sicher auch einen Ausblick auf die Technik geben werden.

Bei dem großen Hype um Crimson Desert gibt es immer auch Skeptiker. Gerade bei den schier endlosen Features des Titels haben die Fans beedenken geäußert. MeinMMO nutzt deshalb den Donnerstag, um eure Fragen zu beantworten: Ihr habt Fragen zu Crimson Desert? 2 MMORPG-Veteranen von MeinMMO beantworten sie