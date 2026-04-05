Spieler aus Crimson Desert übersieht Detail, ist plötzlich der meistgesuchte Verbrecher in Pywel

Wer sich in der Welt von Crimson Desert nicht benimmt und anderen Bewohnern schadet, landet ruckzuck auf der Fahndungsliste der hiesigen Polizei. Da ist es auch egal, wenn es sich bei der Tat um ein Versehen handelt.

Auf was sollte man achten? Auf die explosiven Fässer, die in Crimson Desert durch ein weißes X markiert sind. Die stehen vor allem in den Festungen und Anlagen feindlicher Fraktionen, die ihr nach und nach zurückerobern könnt. Im Kampf leisten die explosiven Behälter oft gute Dienste: Im richtigen Moment so ein Fass mit einem Pfeil zerstören und die nahen Gegner fliegen besiegt durch die Luft.

Blöderweise verschwinden die Fässer nicht, wenn ihr den Bereich gesäubert und für eure Verbündeten zurückerobert habt. Wer in befriedeten Gebieten so ein Fass übersieht und aus Versehen zur Explosion bringt, kann sehr schnell sehr viel Ärger bekommen.

Von jetzt auf gleich ein Superschurke

Ein Beispiel aus der Community: Der Clip von CaptainOhWow auf Reddit zeigt besonders eindrucksvoll, wie schnell sich eine vermeintlich sichere Situation in Feuer und Rauch verwandeln kann. Mit seinem Kraftschlag wollte der Spieler in der Festung an Höhe gewinnen, um so eine Abkürzung über die Mauer zu nehmen.

Durch den nach unten gerichteten Kraftschlag trifft er jedoch ein in der Nähe stehendes, explosives Fass, das sofort in die Luft geht. Das Ergebnis: Das nahe Holzgerüst sowie ein Zelt explodieren gleich mit. NPCs fliegen verletzt durch die Luft. Sofort taucht die Nachricht im Interface auf, dass auf Kliff ein hohes Kopfgeld ausgesetzt ist. Die nahen Wachen greifen den noch brennenden Hauptcharakter sofort an.

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Wie reagiert die Community auf den Clip? Viele andere Spieler haben ebenfalls bereits Kontakt mit den explosiven Fässern gemacht, was sich in zahlreichen Kommentaren widerspiegelt.

Entenvieh kommentiert etwa: „Der schlimmste Boss im Spiel: explosive Fässer.“

inofthatidontno ergänzt: „Ich bin in der großen Schlacht am Karins-Steinbruch zweimal durch explodierende Fässer ums Leben gekommen.“

booferbutt bemüht ein Meme: „Boy, that escalated quickly“

Mindless-Ad-2656 gibt zu: „Unbeabsichtigter Terrorismus … Nicht das Schlimmste, was mein Kliff je getan hat …“

Was ist euch schon alles Unvorhergesehenes in Pywel passiert? Habt ihr selbst schon unerwünschten Kontakt mit den explosiven Fässern gehabt? Verratet es in den Kommentaren! Ebenfalls toll fanden wir diese Story aus der Community: Spieler aus Crimson Desert scheitern reihenweise an Duell, Fuchs verrät genialen Trick: „Beim Twist am Ende habe ich glatt meinen Kaffee ausgeprustet“