Spieler aus Crimson Desert scheitern reihenweise an Duell, Fuchs verrät genialen Trick: „Beim Twist am Ende habe ich glatt meinen Kaffee ausgeprustet“

Die Quests aus Crimson Desert streifen immer wieder auch eigentlich optionale Aktivitäten. Der Wettbewerb im Bogenschießen bringt viele Pywel-Helden jedoch an ihre Grenzen. Dabei gibt’s einen einfachen Trick.

Warum ist das Bogenschießen-Duell so schwer? Beim Wettbewerb im Bogenschießen gilt es, zufällig hochklappende Ziele zu treffen, bevor euer Gegner seinen Pfeil versenken kann. Da man nie weiß, wo das nächste Ziel auftauchen wird, dauert es meist einen Augenblick, bis man den Bogen richtig ausgerichtet und den eigenen Pfeil abgefeuert hat.

Der konkurrierende NPC-Schütze scheint jedoch teils ohne diese menschliche Reaktionszeit auszukommen. Diverse Spieler klagen darüber, dass sie chancenlos immer wieder Duelle verlieren würden. Auf Reddit teilt Dingaligaling seine Theorie dazu mit:

„Anscheinend ist der System-Lag, den Vsync und Frame-Generation verursachen, der Hauptgrund dafür, dass die NPCs solche Scharfschützen sind. […] Die Bots haben so beim Zielen einen massiven Vorteil von einer halben Sekunde oder mehr. Das führte dazu, dass sie das Ziel in dem Moment treffen, in dem es sichtbar wird, was dem Spieler faktisch null Chance lässt, selbst zu zielen und zuerst zu treffen.“

„Ein guter Lacher nach einem langen Arbeitstag“

Welchen Trick gibt es? Mit einem kurzen Clip auf Reddit zeigt HellDrivers2, wie man sich die Bogenschießen-Duelle spürbar erleichtern kann, und dass er oder sie einen tollen Humor hat.

Zuerst zeigt er, wie er gemütlich die auftauchenden Ziele ins Visier nimmt, anlegt und feuert. All das ohne übermenschliche Reaktionen. Sein Gegner scheint jedoch chancenlos zu sein. Nach einigen Sekunden schwenkt die Kamera langsam nach rechts … und zeigt eine Kutsche, die der Spieler genau vor seinem Kontrahenten geparkt hat. Genial! Doch seht selbst:

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Wie reagiert die Community? Die feiert die Idee mit über 9.000 Daumen hoch und mehr als 720 Kommentaren.

OK-Digi-1501 schreibt unter dem Clip: „Beim Twist am Ende habe ich glatt meinen Kaffee ausgeprustet … Vielen Dank auch dafür. Auf dem Controller ist diese Herausforderung echt nervig … Ich hab etwa fünf Anläufe gebraucht, bis ich sie endlich geschafft habe.“

KYRUMEDIA feiert: „Die langsame Drehung zum Wagen – lol, was für eine Komödie. Ein guter Lacher nach einem langen Arbeitstag. Zeit zum Zocken.“

Ishey95 ergänzt: „Ich hab schon gedacht, der andere Typ wäre gefesselt oder tot, als ich gesehen hab, wie viel Zeit du zum Zielen hattest xD Aber das ist der Hammer!“

Crimson Desert kommt auch deswegen gerade so gut bei vielen Spielern an, weil man in Pywel genau solche kreativen Lösungen für viele Probleme finden kann. Euch ist ein bestimmter Boss zu schwer? Probiert doch einfach mal diesen Trick hier aus: In Crimson Desert könnt ihr leicht eine Waffe farmen, die Bosse mit nur einem Treffer besiegt