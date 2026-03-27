Spieler aus Crimson Desert scheitern reihenweise an Duell, Fuchs verrät genialen Trick: „Beim Twist am Ende habe ich glatt meinen Kaffee ausgeprustet“

CommunityNews
2 Min. Karsten Scholz 1 Kommentar Lesezeichen
Spieler aus Crimson Desert scheitern reihenweise an Duell, Fuchs verrät genialen Trick: „Beim Twist am Ende habe ich glatt meinen Kaffee ausgeprustet“

Die Quests aus Crimson Desert streifen immer wieder auch eigentlich optionale Aktivitäten. Der Wettbewerb im Bogenschießen bringt viele Pywel-Helden jedoch an ihre Grenzen. Dabei gibt’s einen einfachen Trick.

Warum ist das Bogenschießen-Duell so schwer? Beim Wettbewerb im Bogenschießen gilt es, zufällig hochklappende Ziele zu treffen, bevor euer Gegner seinen Pfeil versenken kann. Da man nie weiß, wo das nächste Ziel auftauchen wird, dauert es meist einen Augenblick, bis man den Bogen richtig ausgerichtet und den eigenen Pfeil abgefeuert hat.

Der konkurrierende NPC-Schütze scheint jedoch teils ohne diese menschliche Reaktionszeit auszukommen. Diverse Spieler klagen darüber, dass sie chancenlos immer wieder Duelle verlieren würden. Auf Reddit teilt Dingaligaling seine Theorie dazu mit:

„Anscheinend ist der System-Lag, den Vsync und Frame-Generation verursachen, der Hauptgrund dafür, dass die NPCs solche Scharfschützen sind. […] Die Bots haben so beim Zielen einen massiven Vorteil von einer halben Sekunde oder mehr. Das führte dazu, dass sie das Ziel in dem Moment treffen, in dem es sichtbar wird, was dem Spieler faktisch null Chance lässt, selbst zu zielen und zuerst zu treffen.“

Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Spieler aus Crimson Desert scheitern reihenweise an Duell, Fuchs verrät genialen Trick: „Beim Twist am Ende habe ich glatt meinen Kaffee ausgeprustet“ Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe so spürbar erleichtern können Crimson Desert: Inventar schnell vergrößern – So geht’s Crimson Desert: Drachen bekommen – So schaltet ihr das fliegende Mount „Blackstar“ frei  Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe so spürbar erleichtern können Crimson Desert erkämpft sich auf Steam die Begeisterung der Spieler: „Ich bekomme einfach nicht genug“ In Crimson Desert entscheidet eine Option darüber, ob das Spiel schön ist oder viele FPS liefert Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games

„Ein guter Lacher nach einem langen Arbeitstag“

Welchen Trick gibt es? Mit einem kurzen Clip auf Reddit zeigt HellDrivers2, wie man sich die Bogenschießen-Duelle spürbar erleichtern kann, und dass er oder sie einen tollen Humor hat.

Zuerst zeigt er, wie er gemütlich die auftauchenden Ziele ins Visier nimmt, anlegt und feuert. All das ohne übermenschliche Reaktionen. Sein Gegner scheint jedoch chancenlos zu sein. Nach einigen Sekunden schwenkt die Kamera langsam nach rechts … und zeigt eine Kutsche, die der Spieler genau vor seinem Kontrahenten geparkt hat. Genial! Doch seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community? Die feiert die Idee mit über 9.000 Daumen hoch und mehr als 720 Kommentaren.

  • OK-Digi-1501 schreibt unter dem Clip: „Beim Twist am Ende habe ich glatt meinen Kaffee ausgeprustet … Vielen Dank auch dafür. Auf dem Controller ist diese Herausforderung echt nervig … Ich hab etwa fünf Anläufe gebraucht, bis ich sie endlich geschafft habe.“
  • KYRUMEDIA feiert: „Die langsame Drehung zum Wagen – lol, was für eine Komödie. Ein guter Lacher nach einem langen Arbeitstag. Zeit zum Zocken.“
  • Ishey95 ergänzt: „Ich hab schon gedacht, der andere Typ wäre gefesselt oder tot, als ich gesehen hab, wie viel Zeit du zum Zielen hattest xD Aber das ist der Hammer!“
Mehr zu Crimson Desert:
Twitch-Streamer erledigt harten Boss in Crimson Desert mit nur einem Schlag, braucht nicht mal eine richtige Waffe
von Christoph Waldboth
In Crimson Desert könnt ihr leicht eine Waffe farmen, die Bosse mit nur einem Treffer besiegt
von Karsten Scholz

Crimson Desert kommt auch deswegen gerade so gut bei vielen Spielern an, weil man in Pywel genau solche kreativen Lösungen für viele Probleme finden kann. Euch ist ein bestimmter Boss zu schwer? Probiert doch einfach mal diesen Trick hier aus: In Crimson Desert könnt ihr leicht eine Waffe farmen, die Bosse mit nur einem Treffer besiegt

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
1
Kommentieren
Crimson Desert Baum Trick

Twitch-Streamer erledigt harten Boss in Crimson Desert mit nur einem Schlag, braucht nicht mal eine richtige Waffe

Crimson Desert Bienenstock Waffe

In Crimson Desert könnt ihr leicht eine Waffe farmen, die Bosse mit nur einem Treffer besiegt

Crimson Desert Goldgoblin

In Crimson Desert gibt’s den Goldgoblin aus Diablo, wenn ihr euch richtig verhaltet, macht er euch reich

Statt an Palworld zu arbeiten, zockt ein Entwickler lieber Crimson Desert: „Will zu Hause bleiben und 12 Stunden durchspielen“

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Greenbeast
#1256459

Selbst mit der Maus war das schwer zu schaffen.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx