In Crimson Desert könnt ihr eine Szene aus einem epischen Action-Film nachspielen: „Hahaha, das kam unerwartet“

In Crimson Desert gibt es mehr als eine Möglichkeit, um eine Festung zu stürmen. Eine besonders launige Physik-Spielerei erinnert dabei an eine Szene aus einem kultigen Action-Film aus Indien.

Was ist das für eine Szene? Die stammt aus Baahubali 2: The Conclusion aus dem Jahr 2017 und zeigt 6 Männer, die einen Baum als Katapult umfunktionieren, um sich in eine Festung zu schleudern. Der Baum wurde dabei mit Hilfe eines Seils gespannt. Sobald die Kämpfer ihre Position eingenommen haben, reicht ein Schwertstreich, um durch die Luft und über die Mauer zu fliegen.

Um den harten Sturz abzufangen, formieren sich die 6 Kämpfer in der Luft zu einer geschützten Schildrolle. Wie ein übergroßes Fass schmettert die Formation zwischen ihre Feinde. Im Anschluss nehmen sie es mit einer Überzahl an Feinden auf.

Mondstein, flieg und sieg!

Was davon ist in Crimson Desert möglich? Wir hatten bereits an anderer Stelle die nachvollziehbare Physik in der Welt von Crimson Desert gelobt, die zum Experimentieren einlädt. So erhaltet ihr schon recht früh im Spiel eine Art magischen Greifhaken, mit dem ihr Objekte greifen und mit diesen interagieren könnt.

Dieser Greifhaken lässt sich durch einige Talente von Hauptfigur Kliff spürbar verbessern. Irgendwann könnt ihr

Gegner mit dem Haken zu euch ziehen und auf den Boden schmettern

euch zur Position eines Gegners katapultieren und ihm bei Kontakt eine verpassen

Kliff mit dem Greifhaken zur anvisierten Position ziehen

den Greifhaken wie einen Pendel nutzen, um euch mit Schwung beispielsweise über eine Klippe oder Mauer zu ziehen

mit dem Greifhaken einen Baumwipfel greifen, nach hinten ziehen, so Spannung aufbauen und sich so mit Tempo nach vorn zu katapultieren

Ähnlich wie in Baahubali 2: The Conclusion könnt ihr euch also auch in Crimson Desert mit der Hilfe eines Baums in eine Festung katapultieren, um es dort dann mit einer enormen Übermacht aufzunehmen. Mangels Koop- oder Multiplayer-Modus müsst ihr den Spaß im Spiel jedoch alleine genießen. Eventuell patcht Entwickler Pearl Abyss den Gruppenflug aber nach.

Wie reagiert die Community auf den Vergleich? Mit großer Vorfreude und augenzwinkernden Kommentaren auf Reddit.

Mohegan567 schreibt etwa auf Reddit: „Ich erzähle den Leuten, das ist aufgenommenes Material aus Crimson Desert.“

prathz1109 feiert auf Reddit: „Hahaha, das kam unerwartet. Vielleicht können wir ja noch weitere Baahubali-Filme erschaffen.“

PowerNutBuster erklärt auf Reddit: „Ein Freund aus Indien zwang mich, den Film zu schauen. Er war so schlecht, dass er schon wieder gut war.“

Aeruthos sieht das auf Reddit ganz anders: „Baahubali 1 und 2 gehören zu meinen Lieblingsfilmen, haha, also bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, der daran gedacht hat.“

Le1jona hofft auf Reddit: „Ich hoffe, wir bekommen eine Multiplayer-Option, mit der wir Freunde in unseren Einzelspieler-Modus einladen können.“

Was muss ich zu Baahubali 2 wissen? Die Baahubali-Franchise besteht mittlerweile aus mehreren Filmen sowie Serien und genießt nicht nur in Indien Kultstatus. Hinter der Reihe steht mit Regisseur, Produzent sowie Autor S. S. Rajamouli ein kreativer Kopf, der sich mit so überdreht wie episch inszenierten Action-Streifen einen Namen gemacht hat. Mit RRR konnte er sogar schon auf Netflix für Furore sorgen.

Was muss ich zu Crimson Desert wissen? Das Open-World-Action-Adventure der Macher von Black Desert erscheint am 19. März 2026 für PC, PS5 und Xbox. Euch erwartet eine reine Singleplayer-Erfahrung mit einem wunderbar oldschooligen Buy2Play-Bezahlmodell (einmal kaufen, alles spielen, keine Mikrotransaktionen), einer riesigen Welt und jeder Menge Inhalt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Söldners mit dem Namen Kliff, der in der Welt Pywel darum kämpft, sein verlorenes Heimatland zurückzuerobern. Später erhaltet ihr aber auch noch Zugriff auf 2 weitere spielbare Charaktere: die flinke Kämpferin Damiane und den Riesen Oongka. Alle weiteren Details erfahrt ihr in unserer großen Übersicht zu Crimson Desert.