In der Zwischenzeit haben deutlich mehr Spieler Zugriff zu dem Vorabtest bekommen und konnten einige Stunden in dem CS:GO-Nachfolger verbringen. Dieser erhielt neben dem Deathmatch-Modus auch weitere Maps wie Mirage, Vertigo und Inferno.

Ein Reddit-Nutzer schreibt: „Es [CS2 Deathmatch] spawnt ständig mit Feinden hinter einem oder in 1v2- oder sogar 1v3-Situationen. Man hat fast nie einen Spawn ohne einen Feind direkt außerhalb der Sichtweite in der ersten Sekunde.“

Insert

You are going to send email to