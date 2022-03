Survival-Geheimtipp auf Steam knackt 250.000 Verkäufe in einer Woche – „Enormer Suchtfaktor“

All dies dient dem Zweck, im späteren Verlauf des Spiels ähnlich wie in Valheim Bosse zu bekämpfen und entlegene Bereiche der Map zu erkunden.

In Core Keeper erwacht ihr als Forscher in einer uralten Höhle voller Kreaturen, Ressourcen und Schmuckstücken. Tief unter der Erde müsst ihr eure Überlebenskünste unter Beweis stellen.

Was ist das für ein Spiel? Core Keeper ist ein brandneues Survival-Spiel im Pixeldesign. Es spielt in einer prozedural generierten Untergrund-Welt und verbindet diese mit Crafting und der genretypischen Sandbox-Eigenschaft.

