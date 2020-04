6 coole Switch-Spiele, die zu Ostern 2020 im Angebot sind

Ihr sucht nach einem guten Spiel für eure Nintendo Switch zu Ostern? Dann können sich diese Angebote lohnen!

Wer zu Ostern Zeit mit seiner Switch verbringen möchte, kann im eShop gerade ein paar starke Angebote finden. Darunter sind tolle Multiplayer-Titel, aber auch gute Spiele für Einzelgänger. Hier findet ihr sechs coole Games, die über Ostern im Angebot sind.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Genre: Strategie | Angebot: 9,99€ statt 39,99€ | Läuft bis: 19.04.2020 | Spieler: 1-4

Das ist Mario + Rabbids: Kingdom Battle: Bei diesem Spiel handelt es sich nicht um einen klassischen Mario-Titel, in dem ihr durch die Gegend hüpft und Power-Ups sammelt. Vielmehr bringt „Kingdom Battle“ euch eine Strategie-Erfahrung à la „XCOM“: In rundenbasierten Matches tretet ihr gegen eine Vielzahl an Gegnern an. Ihr bewegt euch über eine Art Spielbrett, nehmt Gegner ins Visier und könnt diese, je nach berechneter Wahrscheinlichkeit, von der Karte fegen. Das alles nur eben in quietschbunt und ziemlich abgedreht.

Für den Wahnsinn sorgen dabei die Rabbids, die hier in Form eines ungewöhnlichen Crossovers auftreten. Die haben das Pilzkönigreich nämlich mal gehörig ins Chaos gestürzt – und stellen den Großteil eurer Gegner dar. Einige sind aber auf eurer Seite, ergänzen euer Team und liefern ziemlich lustige Cutscenes im Verlaufe der Story.

Insgesamt ist das Spiel für jede Altersklasse zugängig, teilweise aber überraschend fordernd. Die typische Mario-Optik und der Rabbids-Wahnsinn passen seltsam gut zusammen und sorgen für ein paar spaßige Taktik-Runden. Auch Multiplayer-Challenges gibt es, die ihr gemeinsam angehen könnt. In der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus ist es zwar nicht möglich, Freunde zum Zocken zu besuchen. Mit der Familie daheim könnt ihr die Challenges aber genau so ausprobieren!

Spyro Reignited Trilogy

Genre: Adventure | Angebot: 19,99 statt 39,99| Läuft bis: 19.04.2020 | Spieler: 1

Das ist Spyro Reignited Trilogy: Die Reignited Trilogy rund um den Drachen Spyro erschien im September 2019 auf der Switch und belebte gleich drei Spiele wieder. Das grundlegende „Spyro“, „Spyro 2: Ripto’s Rage“ und „Spyro: Year of the Dragon“. Wer die Spiele Ende der 90er Jahre bereits gespielt hat, kann sich über eine hübsche Neuauflage freuen – und Neulinge bekommen den perfekten Einstieg in die Reihe.

Nun hüpft, fliegt und grillt ihr euch mit Spyro und seinen Freunden durch über 100 Level, sammelt Edelsteine und neue Fähigkeiten. Das Ganze ist nicht unbedingt fordernd, macht aber Spaß – gerade für jüngere Spieler. Zwischen den drei Teilen kann man dabei beliebig wechseln.

Just Dance 2020

Genre: Tanz-/Party-Spiel | Angebot: 23,99€ statt 59,99€ | Läuft bis: 19.04.2020 | Spieler: 1-6

Das ist Just Dance 2020: Die Just-Dance-Reihe gehört zu einer Reihe von Spielen wie SingStar oder Guitar Hero, die eine Party – oder einfach einen lustigen Abend mit Familie oder Freunden – aufpeppen können. Das Konzept ist denkbar einfach: Joy-Con in die Hand, Song ausgewählt und losgetanzt. Je nachdem, wie elegant man dann die vorgegebenen Bewegungen ausgeführt hat, gibt es dann viele Punkte – oder zumindest ein paar Lacher.

Vor allem macht das Spiel mit mehreren Leuten Spaß. Mit bis zu sechs Leuten könnt ihr lokal gleichzeitig drauflostanzen. Das schöne: Alternativ zum Joy-Con kann mit der passenden App auch das Smartphone als Controller genutzt werden. Ihr seid also nicht darauf angewiesen, das beim Angebot gesparte Geld direkt in neue Joy-Cons oder anderes Switch-Zubehör zu investieren. Auch hier gilt allerdings: Spielt aktuell nur mit Leuten zusammen, mit denen ihr zusammenwohnt. Alternativ könnt ihr auch online gegen andere Tänzer antreten.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Genre: Adventure | Angebot: 19,99 statt 39,99| Läuft bis: 19.04.2020 | Spieler: 1

Das ist die Crash N. Sane Trilogy: Ebenso wie Spyro gehört auch Crash Bandicoot zu einer Reihe von klassischen Figuren des Gamings. Auch die beliebte Beutelratte hat eine Generalüberholung bekommen: Die ersten drei Spiele der Crash-Bandicoot-Reihe sind allesamt in der N. Sane Trilogy enthalten.

Dabei wurden nicht nur die altbekannten Level neu aufgelegt. Sie wurden um weitere Herausforderungen ergänzt und können euch teilweise ganz schön was abverlangen. Ihr müsst Hindernisse umgehen, eine ganze Menge Hüpfen und Herumwirbeln sowie natürlich Kisten zerstören und Wumpa-Früchte sammeln. Für Fans klassischer Jump & Runs ist die Trilogie ein echter Schatz, der dank der Switch auch unterwegs spielbar ist.

Rayman Legends

Genre: Jump & Run | Angebot: 9,99 statt 39,99| Läuft bis: 19.04.2020 | Spieler: 1-4

Das ist Rayman Legends: Mario, Spyro, Crash Bandicoot – klassische Videospielhelden stehen zu Ostern offenbar hoch im Kurs. Und auch Rayman sorgt seit über 20 Jahren für eine Menge Spaß auf verschiedensten Plattformen.

Auf der Switch könnt ihr euch gerade mit Rayman Legends einen besonders starken Eintrag der Rayman-Historie für wenig Geld sichern. Im Comic-Stil kämpft und hüpft ihr euch durch die liebevoll gestalteten Level. Das müsst ihr dabei nicht alleine tun: Bis zu vier Spieler können gleichzeitig die Welt von Rayman aufmischen. Wenn ihr also über Ostern mit mehreren Familienmitgliedern zuhause sitzt, könnt ihr Rayman Legends wunderbar gemeinsam meistern. Generell hat die Switch aber so manchen starken Koop-Titel zu bieten.

The Witcher III – Wild Hunt

Genre: RPG | Angebot: 41,99 statt 59,99| Läuft bis: 19.04.2020 | Spieler: 1

Das ist The Witcher III: Wer eher nach einem tollen Singleplayer-Spiel sucht, ist bei The Witcher III richtig. Das Spiel gehört zu den besten Videospielerfahrungen, die jemals geschaffen wurden. Eine fesselnde Story, tolles Gameplay und geniale Charaktere machen The Witcher III zu einem absoluten Ausnahme-Erlebnis. Wer es bis heute noch nicht gespielt hat, sollte das dringend nachholen.

Seit Oktober 2019 ist der Witcher auf Nintendos Hybrid-Konsole zu finden. Der „Switcher“ kann optisch nicht ganz mit den stärkeren Plattformen mithalten, kann dafür aber unterwegs gespielt werden. Keine Sorge: Auch auf der Switch kommen die Stärken des Witcher, ob nun Story oder Gameplay, völlig ausreichend zum Tragen.

In der offenen Welt gibt es immer etwas zu entdecken, einen neuen Feind zu besiegen oder eine Nebenquest abzuschließen. Abseits der Hauptstory kann man Stunden ohne Ende in der Welt von Hexer Geralt verbringen. Darüber hinaus sind in der Complete Edition auch die großen DLCs „Blood & Wine“ und „Hearts of Stone“ enthalten. Man hat also jede Menge zu tun und braucht so bald kein anderes Spiel mehr.

Ihr seid eher auf der Suche nach Spielen, die euch überhaupt kein Geld kosten? Dann findet ihr hier die 10 besten kostenlosen Spiele für die Nintendo Switch.