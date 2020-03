Ihr sucht nach günstigen Spielen für die Nintendo Switch, die ihr gemeinsam im Koop-Modus spielen könnt? Dann werdet ihr hier fündig!

Koop auf Switch für wenig Geld: Wer nach guten Koop-Spielen sucht, wird auf der Switch schnell fündig. Doch viele der Top-Titel für die Switch, wie aus dem Super-Mario-Universum, gehen ziemlich ins Geld. Deswegen haben wir hier ein paar Spiele gesucht, die ihr im Nintendo eShop für höchstens 15 Euro bekommen könnt.

Stardew Valley

Genre: RPG | Kosten: 13,99€ | Spieler: 1-4

Das ist Stardew Valley: Stardew Valley ist im weitesten Sinne ein Aufbauspiel. Angefangen mit dem geerbten Bauernhof eines Großvaters, beginnt ihr, mit quasi nichts eure Umgebung in ein Zuhause umzuformen.

Die pixelige Simulation überraschte zu seinem Release mit einem riesigen Erfolg – und auch auf der Switch funktioniert das Spiel perfekt für alle, die sich in Ruhe mit dem Aufbau ihres Hofs befassen wollen. Dazu kommen sogar ein großer Dungeon, den man erforschen und jede Menge NPCs, mit denen man interagieren kann.

So könnt ihr zusammen spielen: Das Spiel bietet einen Online-Koop, in dem ein Spieler als Host agiert. Bis zu drei weitere Spieler können dann dabei helfen, die Farm aufblühen zu lassen. Es eignet sich, wie einige andere Koop-Spiele auch, wunderbar zum Kontakthalten.

Enter the Gungeon

Genre: Bullet Hell/Roguelike | Kosten: 14,99€ | Spieler: 1-2

Das ist Enter the Gungeon: Wer von Videospielen hochmoderne und fein polierte Grafik erwartet, ist bei „Enter the Gungeon“ vermutlich falsch aufgehoben. Denn das Adventure kommt in Retro-Pixel-Grafik daher.

Die spart aber nicht mit blitzlichtartigen Effekten, denn: Das Gameplay ist erfüllt von ziemlich irren Waffen, die ihr euch sichern könnt. Das oberste Ziel des Spiels lautet übrigens, den „Gungeon“ zu erforschen und am Ende eine Kanone einzusacken, die die Vergangenheit zerschießen kann.

Der Gungeon will das durch seine sich immer verändernden Labyrinthe, Feinde und Bosse natürlich verhindern. Es gilt, ordentlich zu zielen und sich nicht von Fallen aus der Ruhe bringen zu lassen.

So spielt ihr zusammen: Entweder, ihr geht alleine als „Gungeoneer“ auf die Pirsch, oder ihr tut euch mit einem weiteren Spieler zusammen. Gemeinsam macht ihr euch dann daran, den Gungeon mit allem, was ihr habt, zu bezwingen.

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Genre: Platformer | Kosten: 13,99€ | Spieler: 1-4

Das ist Guacamelee: Wenn euch der Wahnsinn von „Enter the Gungeon“ anspricht, könnte auch „Guacamelee! Super Turbo Championship Edition“ was für euch sein. Die Ausgangssituation ist ähnlich bekloppt: Ein Farmer will sich mit einer alten Freundin, die zufällig die Tochter des Präsidenten ist, treffen. Doch die wird gekidnappt – und euer Farmer segnet das Zeitliche.

Im Totenreich aber bekommt er eine mysteriöse Maske, die ihn in einen waschechten Super-Luchador verwandelt. Als mächtiger, mexikanischer Wrestler macht ihr euch auf den Weg, die Tochter des Präsidenten zu retten.

Wie spielt man hier zusammen? Ihr hüpft und kloppt euch mithilfe verschiedenster Kampfmoves durch die zweidimensionale Welt von Guacamelee. Die wird übrigens durch einen grandiosen Soundtrack und lustigen Humor ergänzt. Das ganze müsst ihr nicht allein genießen: Mit bis zu vier Spielern könnt ihr euch durch nahezu das komplette Spektakel hauen. Übrigens: Auch die Fortsetzung „Guacamelee 2“ gibt es im eShop, allerdings für 20 Euro.

Auf der nächsten Seite findet ihr noch mehr Spiele und auch ein paar Optionen, die ihr für Null Euro bekommen könnt!