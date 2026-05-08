Conan Exiles: Die coolsten Mods – Von Rinde bis zum Riesen-Penis

Conan Exiles kann dank des mittlerweile erschienenen Dev-Kits nach Herzenslust gemoddet werden. Daher gibt’s hier die coolsten Mods aus der ersten Auswahl!

Update vom 8. Mai 2026: Wir haben den Beitrag geprüft und strukturell überarbeitet.

Conan Exiles ist als Sandbox-Survival-MMO ein Fest für alle Modder, die gerne eigene Ideen im Spiel verwirklicht sehen. Dank dem mittlerweile erschienenen Dev-Kit der Unreal-Engine kann jeder begabte Modder seine eigenen Features ohne Probleme ins Spiel einbauen. Die ersten Blüten dieser Bemühungen haben wir hier für euch aufgelistet. Viel Spaß!

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Die Sklaven-Gang, rasierte Barbaren und gigantisches Gemächt!

Die ersten Mods zu Conan Exiles decken eine ganze Bandbreite von Ideen ab. Darunter sinnvolle und nützliche Features wie mitnehmbare Leichtgewicht-Sklaven, die uns dann als unsere „Gang“ zur Seite stehen.

Allerdings gibt es auch kuriose Mods wie alberne Riesen-Waffen oder noch größere Penisse, die besonders eindrucksvoll im Wind schlackern. Alle Mods aus dem Steam-Workshop müssen separat im Spiel aktiviert werden. Manchmal funktionieren sie auch erst nach diversen Neustarts.

Ich und meine Gang – Lighter Thralls – Create Teams

Was tun, wenn ihr keine Freunde in der Conan-Welt habt, aber dennoch gern als Gruppe losziehen wollt? Wäre es nicht wunderbar, wenn ihr eure Sklaven als Kämpfer mitnehmen könntet, anstatt sie immer nur als Wachen im Lager zurückzulassen?

Mit der Mod Lighter Thralls – Create Teams ist dies kein Problem mehr, denn eure Sklaven könnt ihr nun als 5 Kilo schwere Items mitnehmen und jederzeit an eurer Position absetzen. So könnt ihr beispielsweise einen Hinterhalt legen. Beachtet aber, dass eure Sklaven im Kampf auch sterben können und dann der ganze Aufwand der Ausbildung umsonst war.

Den Mod Lighter Thralls – Create Teams findet ihr unter dem angegebenen Link im Steam Workshop.

Ich brauch mehr Rinde! – EvenBetterBark

Rinde ist ein wichtiger Rohstoff zur Stahlgewinnung. Denn nur wer fröhlich große Mengen von Rinde beim Gerben von Tierhäuten verbraucht, erhält als „Abfallprodukt“ den begehrten Teer. Rinde wiederum lässt sich nur in kleinen Mengen ernten, wenn ihr Bäumen mit einer Spitzhacke anstatt eines Beils bearbeitet.

Die nützliche Mod EvenBetterBark gibt euch einfach mehr Rinde, wenn ihr einen Baum mit der Hacke schlagt. Es funktioniert aber nur bei stählernen und eisernen Spitzhacken, aber solange ihr noch kein Eisen habt, benötigt ihr eh nicht so viel Rinde.

Den Mod EvenBetterBark findet ihr unter dem angegebenen Link im Steam Workshop.

Nie wieder verlaufen! – MapCoords

Conan Exiles gibt euch in der Grundversion keine Hilfe. Ihr könnt gerade mal eine Karte ansehen und eure derzeitige Position darin erkennen. Sonst nichts. Daher kann es passieren, dass man den Weg zu seiner Leiche nicht mehr findet und so wertvolle Ressourcen verliert. Oder ihr vergesst, wo genau euer Haus steht? Oder die einst gefundenen Eisenvorkommen, an die ihr euch nicht mehr erinnern könnt?

Mit der Mod MapCoords wird die Karte in Planquadrate mit Nummern und Buchstraben eingeteilt. Somit könnt ihr euch leicht auf einem Zettel oder Dokument notieren, wo ihr was gefunden habt. Durch diese simple Mod sollte das Spiel um einiges bequemer und weniger frustrierend sein.

Den Mod MapCoords findet ihr unter dem angegebenen Link im Steam Workshop.

Ölig und Rasiert – Shaved and Oiled

Normalerweise rennen eure Barbaren schmutzig und behaart durchs Ödland. Doch mit dieser Mod könnt ihr eure Barbaren einölen und ihnen so einen sexy Glanz verpassen. Außerdem entfernt die Mod Shaved and Oiled (Female Version) auch das Schamhaar eurer Barbarinnen.

Für Männer gibt es die Mod übrigens auch, allerdings heißt die dann Oiled Male Models. Aber egal ob Frau oder Mann, es gibt kein Tier, das einem eingeölten Schotten Barbaren entkommen kann!

Die Mods Shaved and Oiled (Female Version) und Oiled Male Models findet ihr unter dem angegebenen Link im Steam Workshop.

Es kommt doch auf die Größe an – Beyond Limits

Dieses Mod-Paket lässt eurer Albernheit freie Bahn! Denn wer schon immer mal einen meterlangen Penis, wahrhaft gigantische Brüste, Elefantenohren oder grüne Haut haben wollte, der darf sich in dieser Mod frei austoben.

Die Mod Beyond Limits macht genau dies – Sie lässt die Slider bei der Charaktererschaffung in Conan Exiles bis ins Extrem drehen und so wahrhaft bizarre Barbaren erzeugen. Wer mag, kann sogar in späteren Versionen der Mod auch komplett ohne Kopf herumrennen!

Den Mod Beyond Limits findet ihr unter dem angegebenen Link im Steam Workshop.

Pfui Spinne! – Replace Spiders with Snakes

Ihr habt panische Angst vor Spinnen und ertragt die Biester auch auf dem Bildschirm nicht? Blöd, denn in Conan Exiles rennen wahrhaft riesige Spinnen herum, die euch mit ihren giftigen Fangzähnen zu Leibe rücken. Für echte Arachnophobiker ist das kein Spaß.

Wäre es nicht toll, wenn – sagen wir mal Schlangen – all die Spinnen gefressen hätten? Mit der Mod Replace Spiders with Snakes ist genau dies passiert. Anstatt gruseliger Spinnen sind jetzt überall Schlangen unterwegs, wo vorher die ekeligen Krabbler gelauert hätten.

Den Mod Replace Spiders with Snakes findet ihr unter dem angegebenen Link im Steam Workshop.

Es kommt noch viel mehr auf die Größe an! – Weird Weapons

Wenn ihr mehr auf die übergroßen Waffen aus Anime und Manga steht, dann ist diese Mod das Richtige für euch. Mit Weird Weapons bekommt ihr ein Feature, das alle Waffen ordentlich vergrößert. Damit sehen die Kämpfe im wüsten Barbaren-Spiel allerdings unfreiwillig komisch aus.

Den Mod Weird Weapons findet ihr unter dem angegebenen Link im Steam Workshop.

Soviel zu unserer Auswahl an witzigen, nützlichen und albernen Mods in Conan Exiles. Habt ihr schon Mods ausprobiert? Welche ist euer Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Passend zum Thema: Conan Exiles – Alle Crafting-Rezepte im Überblick