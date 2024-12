Umfrage: Welches Spiel von Monster Hunter ist das beste?

In diesem Jahr feiert Monster Hunter als Franchise sein 20. Jubiläum und blickt dabei auf viele Titel zurück, bevor am 28. Februar 2025 Monster Hunter Wilds als neuster Teil das Licht der Welt erblickt. Zu diesem Anlass interessiert uns eure Meinung: Was meint ihr – welches ist der beste Teil von Monster Hunter?

2004 begann die Reise ins Reich der Jäger, die großen Monstrositäten auf der Spur sind, mit dem ersten Monster Hunter. Seitdem haben sich viele Teile und diverse Spin-Offs dazugesellt und die Monsterjagd auf verschiedensten Plattformen zugänglich gemacht. Nicht alle Titel sind auch in Europa erschienen.

Dabei hat die Reihe eine ganz schöne Entwicklung zurückgelegt, weshalb wir uns fragen, welches Monster Hunter eigentlich das beste ist und was es so besonders macht. Darum seid ihr jetzt gefragt! Uns interessieren dabei vor allem die Titel, die in Europa erschienen sind. Auch die Spin-Offs haben wir bei unserer Umfrage einmal außen vor gelassen. Teilt uns gern auch in den Kommentaren mit, warum ihr euren Lieblingsteil ganz besonders mögt oder auch, welchen Teil ihr besonders grausig fandet.

Die Spiele von Monster Hunter im Überblick

Um etwas in Nostalgie zu schwelgen und dem ein oder anderen vielleicht noch einmal auf die Sprünge zu helfen, haben wir einmal alle Titel in einer knappen Übersicht:

Monster Hunter

Das allererste Monster Hunter erschien 2004 in Japan für die PlayStation 2 und erschien dann im Mai 2005 auch in Europa. Bereits der erste Teil bot einen Multiplayer für bis zu 4 Jäger, der jedoch im Januar 2008 eingestampft wurde. Erjagen konnte man damals 13 kleine und 17 große Monster. Damals gab es lediglich 7 Waffen: Großschwert, Schild und Schwert, Doppelklingen, Hammer und Lanze sowie eine leichte und eine schwere Armbrust. Rathalos war in diesem Teil das große Hauptmonster und legte so den Grundstein als Ikone für Monster Hunter.



Freedom erschien in Europa am 12. Mai 2006 für die PlayStation Portable. Auch hier war Rathalos das Flaggschiff Monster, welches mit weiterhin 7 verschiedenen Waffen erjagt werden konnte. Mit im Gepäck hatte er eine Vielzahl von neuen großen und kleinen Monstern. Ebenso wurde mit der Kokoto-Farm die erste Farm der Reihe eingeführt, auf der ihr Materialien anbauen und sammeln konntet. Auch Schatzsuchen in Form von Koop-Quests konntet ihr mit einem Freund starten.



Am 7. September 2007 folgte dann der nächste Ableger für die PSP. Erstmals konnte man hier nun auch mit einem Langschwert, einer Gewehrlanze, einem Jagdhorn und einem Bogen in die Schlacht ziehen. Mit Tigrex erhielt neben anderen neuen Monstern auch ein neues Flaggschiff-Monster Einzug. Ebenso gab es das erste Mal auch ein Jagdgebiet im Schnee. Schatzsuchen gingen erstmals auch allein und Akantor stellte sich euch als Drachenältester und Endgegner in die Quere. Ebenso war es erstmals möglich an Event Quests teilzunehmen und eine Farm gab es in Form der Pokke Farm auch wieder.



Freedom Unite konnte ab dem 26. Juni 2009 ebenfalls auf der PSP gespielt werden. Als Flaggschiff-Monster durftet ihr euch auf Nargacuga freuen. Ebenso brauchte der neue Teil auch frische Verhaltensweisen und Angriffe der anderen Monster mit. Man konnte erstmals jedes Material bis zu einer Menge von 99 lagern und bis zu 20 Ausrüstungssets gespeichert werden, was vielen Jägern das Leben erheblich erleichterte. Die Pokke Farm wurde überarbeitet und das Beste: Man konnte erstmals Felynen mit auf Reisen nehmen!



Mit Monster Hunter Tri erhielt das Franchise am 23. April 2010 Einzug auf die Nintendo Wii und brachte damit auch eine völlig neue Art der Steuerung mit sich. Wer die nicht wollte, konnte aber auch mit einem Classic Controller Pro spielen. Erstmals war es auch möglich, das ganze mit geteiltem Bildschirm im Koop zu spielen.



Ebenso war dieser Teil auch der Auftritt der berüchtigten Unterwasserkämpfe mit dem neuen Flaggschiff-Monster Lagiacrus, die dem ein oder anderen die Nerven raubten, aber irgendwie trotzdem Spaß machten. Zusätzlich gab es mit dem Cha-Cha einen neuen Begleiter, den man auf Quests mitnehmen konnte. Als neue Waffen erhielten die Morph-Axt und die mittlere Armbrust Einzug. Auch war es möglich, sich eine Armbrust aus verschiedenen Einzelteilen selbst zusammenzustellen.



Monszer Hunter 3 Ultimate brachte die Unterwasserkämpfe in einer Art Erweiterung zu Monster Hunter Tri am 22. März 2013 auf den Nintendo 3DS und die Wii U. Mit Brachydios und dem Azurnen Rathalos begegneten die Jäger in diesem Teil gleich zwei Flaggschiffen. Es war möglich, mit einer Wii U und bis zu drei 3DS im lokalen Koop gemeinsam zu zocken. Mit dem Nebelgipfel und dem Fäulnismeer kommen auch zwei neue Gebiete zum Zug. Die mittlere Armbrust wurde allerdings entfernt und damit auch die Möglichkeit, sich selbst eine zusammenzuklöppeln.



Am 12. Februar 2015 konntet ihr auf dem Nintendo 3DS und dem 2DS mit Monster Hunter 4 Ultimate durchstarten. Mit den neuen Waffen Insektenglefe und Energieklinge konntet ihr euch dem Flaggschiff Seregios stellen, womit auch die heutigen 14 Waffen endlich vereint waren. Apex-Monster haben aufgrund einer mysteriösen Krankheit ihren Auftritt und sind deutlich stärker, als ihre gesunden Vertreter. Auch Spieler konnten von dem Virus infiziert werden und mussten ihn loswerden. Ebenso konnten erstmals die Dünen, das Plarfeld, Schloss Schade und die Fallengründe erkundet werden.



Als letztes Monster Hunter für den Nintendo 3DS wurde am 15. Juli 2016 Generations veröffentlicht und erhielt am 28. August 2018 eine überarbeitete Fassung mit Erweiterung durch die G-Ränge für die Nintendo Switch. Den Jägern boten sich hier gleich 4 Flaggschiff-Monster in Form von Astalos, Gammoth, Mizutsune und Glavenus, während in Generations Ultimate Valstrax und Blutbad-Diablos auf euch warteten. Felyne waren wieder eure treuen Begleiter und lassen sich auch spielen.



2018 erschien dann der erfolgreichste Ableger der Reihe mit Monster Hunter World mit seiner späteren Erweiterung Iceborne. World war der erste Titel, der für PlayStation, Xbox und PC gleichermaßen (wenn auch nicht zur selben Zeit) herauskam. Mit bis zu vier weiteren Spielern konntet ihr hier wieder auf die Jagd gehen. Hier stellt ihr euch Nergigante und Velkhana, zwei besonders gefährlichen Drachenältesten.



Als Teil einer Forschungskommission erkundet ihr die „Neue Welt“ mithilfe von Spähkäfern. Weitere neue Features sind auch die Klammerklaue, die für einige Diskussionen sorgte und die Schleuder, mit der sich Monster beispielsweise ablenken ließen oder man einen Enterhaken verschießen konnte, um sich fortzubewegen. Oder man konnte damit auch auf Monster klettern und sie gegen Wände rennen lassen. Auch die süßen Felynen (Palicos) waren wieder mit am Start und begleiteten euer Abenteuer.



Monster Hunter Rise ist der zurzeit neuste Teil der Reihe und kam am 26. März 2021 für Nintendo Switch heraus. Hier konntet ihr euch dem Flaggschiff Magnamalo entgegenstellen und sowohl einen treuen Felynen (Palico) als auch erstmals ein Reittier in Form des hundeartigen Palamutes mitnehmen. Später erschien der Titel auch für PC, Xbox und PlayStation. Am 30. Juni 2022 erhielt der Titel mit Sunbreak eine umfangreiche Erweiterung mit riesigen neuen Gebieten. Damit erhielt auch Malzeno als Flaggschiff-Monster Einzug.





