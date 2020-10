In Call of Duty: Warzone und Modern Warfare könnt ihr euch nun 2 kostenlose Cosmetics verdienen, die in Kooperation mit dem Horrorfilm Texas Chainsaw Massacre erscheinen. Wir zeigen euch, wie ihr sie bekommt.

Was sind das für Cosmetics? Eine Neuauflage vom Kult-Horrofilm Texas Chainsaw Massacre kommt in die Kinos und deshalb geht Activison eine Kooperation passend zum Halloween-Event ein.

Ihr könnt euch ein Emblem und eine Visitenkarte mit gruseligem Aufdruck ganz kostenlos verdienen. Ihr müsst euch dafür nur ein schauriges Video anschauen.

So bekommt ihr die beiden Cosmetics von Texas Chainsaw Massacre

Das müsst ihr machen: Das ist eigentlich ganz einfach und kostet nur ein paar Minuten Zeit:

Geht auf die Website texaschainsaw.com Dort startet dann ein Video, die ihr euch anschauen müsst (Achtet dabei auf die Lautstärke des Videos) Danach könnt ihr eure E-Mail eingeben Der Code für die Cosmetics wird euch dann innerhalb von 2 Wochen per Mail gesendet

Dieses Fenster sollte sich bei euch öffnen, wenn ihr das Video gesehen habt.

Als Beschränkung gibt die Website an, dass ihr mindestens 17 Jahre alt sein müsst und einen Activision-Account haben sollt.

Bis zum 1. November könnt ihr diese Aktion nutzen. Danach werden der Code und die Cosmetics nicht mehr verteilt.

Darum passt das so gut: Heute, am 20. Oktober startet das große Halloween-Event in der Warzone und in Modern Warfare. Unter dem Namen „Haunting of Verdansk“ werden neue Warzone-Modi und eine nächtliche Map verfügbar sein.

Wer die gruselige Stimmung dann noch weiter verbreiten möchte, sollte sich diese Cosmetics sichern. So könnt ihr euren Gegnern und Mitspielern zeigen, dass ihr besonders in Halloween-Stimmung seid.

Wenn ihr die gruselige Jahreszeit allerdings gar nicht mögt, dann könnt ihr euch auch auf die Zeit danach freuen. Es gibt einige Leaks, die eine neue Map für die Warzone andeuten:

