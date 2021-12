In CoD Warzone hat das Weihnachts-Event gestartet, doch er bringt nicht nur Geschenke mit sich. Spieler werden während ihrer Runden von dem Monster Krampus erbarmungslos gejagt und brutal zerlegt. Da sorgt für viele witzige Situationen.

Das passiert in Warzone: Es ist mittlerweile Tradition geworden, dass in den meisten MMOs und Multiplayer-Spielen zur Weihnachtszeit verschiedene Events starten, die Boni und kosmetische Items bringen. Das passierte auch in CoD Warzone.

Spieler können im Zuge des Events “Festive Frevor” verschiedene Aufgaben lösen und dabei Geschenke abstauben. Doch deswegen ist in Warzone noch lange nicht alles ruhig und besinnlich, denn das Spiel lässt auch den fiesen Krampus auf seine Spieler los. Und dieser hat’s in sich.

Seit einigen Tagen schlachtet sich Krampus durch die Matches und wehe dem, den er in seine Klauen bekommt. Diese Spieler werden von dem Märchenmonster brutal zerstückelt. Wie genau das aussieht, demonstriert der User Niarbrebyc auf reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die Gestalt des Krampus kommt traditionell aus der europäischen Folklore. Er ist eine Schreckgestalt, die in manchen Versionen den heiligen Nikolaus begleitet. Während Nikolaus braven Kinder beschenkt und ihnen Freude bereitet, bestraft Krampus die bösen und unartigen Kinder. In den modernen Medien und de Pop-Kultur wurde die Schreckgestalt gerne in Horrorfilmen wie A Christmas Horror Story verwendet. Mehr zu Krampus findet ihr auf Wikipedia.

Krampus sorgt für Chaos während der Matches

Darum ist Krampus ein Problem: Während das Märchenmonster es in der Folklore normalerweise nur mit Kindern zu tun hat, wurde es in CoD Warzone von den Entwicklern aufgepeppt. Immerhin muss es gegen schwer bewaffnete Spieler mit Maschinengewehren, Raketenwerfern und Pistolen ankommen.

Er erscheint zufällig in verschiedenen Warzone-Matches und visiert einen Spieler an, den er dann erbarmungslos jagt. Wenn ihr also die Meldung bekommt, dass ihr auf seiner Liste mit unartigen Kindern gelandet seid und von Krampus verfolgt werdet, stellt sicher, dass ihr jede Menge Munition habt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die wilde Verfolgung durch Krampus hat so manchem CoD-Spieler einen ziemlichen Schreck eingejagt, denn einer Verfolgungsjagd mit dem Monster endet in den meisten Fällen in einem sehr blutigen Tod des Spielers.

Für die Zuschauer und unbetroffene Spieler ist Krampus hingegen eine gute Show und sorgt für viel Belustigung. Es kann also passieren, dass selbst eure Squad-Mates euch nicht zu Hilfe eilen, weil sie gerade zu sehr mit Lachen beschäftigt sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Sogar in privaten Matches waren die Spieler anfangs nicht sicher vor Krampus. Der Spieler ZooMaa vom FaZe Clan tweetete verzweifelt, dass die Trainings-Sessions des Pro-Teams von dem Märchenmonster wohl so richtig aufgemischt wurden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt “WTF ist dieses Krampus-Ding in privaten Matches?! Werden wir getrollt!? Wir können nicht mal trainieren.”

Ist Krampus unsterblich? Aber auch wenn es in den Videos nicht so aussieht, ist Krampus nicht unsterblich. Wenn er genug Schaden gefressen hat, verschwindet er kurz und teleportiert sich an eine andere Stelle in eurer Nähe. Das passiert 4 Mal, bis er dann endlich tot umfällt.

Dabei hinterlässt er dicken Loot, 1.000 EXP und viel Geld. Man sollte ihn aber möglichst im Freien bekämpfen, etwa auf einem offenen Platz oder am Strand, um Krampus besser auf Abstand halten zu können. Dadurch wird man von ihm nicht in eine Ecke gedrängt und kann ihn gegebenenfalls im Kreis kiten.

Das sagen die Entwickler: Die Entwickler Sledgehammer Games hat am 18. Dezember auf die Beschwerde bezüglich der privaten Games reagiert und sich auf Twitter gemeldet. Sie erklärten, dass Krampus in privaten Games nicht mehr vorkommen wird, das wurde durch einen schnellen Hotfix geändert.

Aber auch die Elfen, die die Spieler zu coolem Loot führen, werden in solchen Matches ebenfalls nicht mehr vorkommen. Es wird also etwas weniger Loot geben.

Wie findet ihr den Krampus und die Elfen bis jetzt? Hat das Monster euch oder eure Squad-Mates schon mal erwischt? Schreibt uns über eure Erfahrungen in den Kommentaren.

Aktuell könnt ihr übrigens CoD Vanguard kostenlos testen:

Ihr könnt CoD Vanguard 5 Tage lang kostenlos testen – Den großen Konkurrenten zu Battlefield 2042