Gamer mit nur einem Arm holt in CoD Warzone Kills mit dem Kinn, begeistert Tausende

In CoD Warzone hat ein Gamer trotz massivem Handicap massenweise Kills geholt. Mit nur einem Arm erledigte ein Spieler 24 Gegner und wurde hart dafür gefeiert. Was genau passiert ist, erfahrt ihr hier.

Wer hat was gemacht? Der Streamer maValentinee hat eine Runde Warzone gestreamt und darin ordentlich rasiert. Er schaffte mit seinem Loadout insgesamt 24 Kills und errang den Final-Sieg, indem er einen ganzen 4er-Squad im Endgame alleine umholzte.

Eine beeindruckende Leistung, auf die jeder Warzone-Spieler stolz sein kann. Doch im Falle von maValentinee ist dieser Stunt noch beeindruckender, weil der junge Mann nur einen Arm hat.

Daher fixiert er das Gamepad auf seiner Schulter und bedient ihn mit der verbliebenen Hand und seinem Kinn. Diese Methode mag auf den ersten Blick seltsam aussehen, doch im Falle von maValentinee scheint es gut zu klappen. Der Spieler hat zum Zeitpunkt dieser News (19. Juli 2021) insgesamt schon 7.500 Kills und 72 gewonnenen Runden in Warzone.

Wie das im Spiel aussah, seht ihr hier.

Einarmiger Spieler begeistert Zuschauer mit seinem Stunt

So reagiert die Community: In einem reddit-Post hat der Bruder von maValentinee den Clip von dem letzten Gefecht gegen die 4er Squad gezeigt. der Post bekam über 2.400 Upvotes und massig positive Kommentare:

Christiano-Potato: „Der Typ löscht mit nur einer Hand eine ganze Squad aus, während ich es kaum schaffe, aus einem Fenster zu springen, ohne mehrmals in die Wand zu rennen.“

Bottom_Shelf_Booz: „Mein Sohn spielt auch mit nur einer Hand. Das ist beeindruckend!. Ich hab’s selbst probiert und es wirkte unmöglich.

Brad_Pitt369: „Ich krieg nicht Mal mit zwei Händen solche Squad-Wipes hin! Respekt an deinen Bruder, der ist ein Biest!“

Immer wieder fallen in Warzone und Co. Spieler auf, die trotz schwerer Behinderung mächtige Leistungen im Spiel vollbringen. So auch ein Pro-Gamer, der wegen einer Querschnittslähmung sogar ein noch extremeres Handicap hat, also der hier erwähnte maValentinee. Der Streame rund Profi Rocky „RockyNoHandy“ Stoutenburgh zeigt, was er alles nur mit dem Mund spielend erreichen kann.