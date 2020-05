Der Herzschlagsensor gilt als eines der stärksten taktischen Items bei Call of Duty: Warzone. Doch offenbar kann es nun zu einem Fehler kommen, der das eigentlich ungefährliche Item zur fiesen Waffe macht. Gibt aber nur Self-Kills.

Um welches Problem geht’s hier? Der Herzschlagsensor kann aktuell ein tödliches Item sein. Normalerweise hilft er nur indirekt bei Kills. Habt ihr einen dabei, könnt ihr das Teil regelmäßig zücken um zu prüfen, ob sich in der Nähe Gegner befinden – Bis zu einer Reichweite von 50 Metern.

Nun könnt ihr auch Kills mit dem Aufklärungs-Gerät landen … Allerdings nur Self-Kills. Denn der Sensor erledigt nicht etwa die angezeigten Ziele, sondern schickt den Benutzer direkt in die K.O.-Phase. In einer Runde Einzel-BR landet der Solo-Soldat dann sogar direkt im Gulag oder wieder im Hauptmenü und darf erneut ein Match suchen.

Eigentlich gilt das Gerät als das beste taktische Item der Warzone. Mit einem so unberechenbaren Verhalten verliert der Sensor aber ordentlich an Wert. Schaut euch hier an, wie der Glitch aussieht und was ihr wohl dagegen machen könnt.

Herzschlagsensor haut den Benutzer K.O.

Wie sieht das aus? Der Redditor „csvolts“ zeigt Gameplay des Fehlers und dokumentiert damit den Glitch:

In einem Tunnel unter dem Flughafen von Verdansk nahm er den Sensor auf und wollte direkt mal checken, ob sich etwas Feindliches in seiner Nähe befindet. Doch statt der Aussicht auf einen Kill bekam er plötzlich aus unbekannter Richtung einen kräftigen Hit und lag am Boden.

Da „csvolts“ getrennt von seinem Team unterwegs war, dauerte es einen Moment, bis die ihn wiederbelebten. Noch im Hinterkopf, dass er grade einen dicken Treffer kassiert hatte, prüfte er erneut den Herzschlagsensor und eine Sekunde später, traf ihn wieder der Schlag. Dieses Mal bemerkte er allerdings, dass der Sensor einen Kurzschluss oder so etwas haben musste. Seiner Aussage nach war es das letzte Mal in diesem Match, dass er den Herzschlagsensor gezogen hat.

Wie verbreitet ist der Fehler? Im Moment gab es wohl noch nicht allzu viele betroffene Spiele. Doch der Glitch ist bereits seit mindestens einer Woche im Spiel (Thread auf reddit) und könnte mit dem großen Update 1.20 am 29. April ins Spiel gekommen sein, das leider auch einige andere Fehler mit sich brachte.

Der Herzschlagsensor. Eigentlich ganz nützlich, nun aber auch tödlich.

Wahrscheinlich nur lootbare Geräte betroffen

Kann ich etwas dagegen tun? In dem Thread zu dem Glitch melden sich einige User, die mit dem Problem bereits Erfahrungen gesammelt haben. Nach Aussage von „bigm1ke“, der das Problem vor ein paar Tagen ebenfalls hatte, sind nur die „lootbaren“ Herzschlagsensoren kaputt.

Er wurde ebenfalls von seinem gefundenen Sensor umgehauen. Doch nachdem er sich sein Loadout über die Vorratskisten geholt hatte, funktionierte der neue Sensor einwandfrei. Hier kann es sich allerdings um einen Einzelfall handeln.

Passt also in nächsten Zeit ein wenig auf und testet die Sensoren in der Nähe eurer Team-Kameraden. In Solo-Runden solltet ihr vielleicht ganz auf gefundene Herzschlagsensoren verzichten und nur eure Variante aus dem Loadout verwenden.

Dazu passt, dass auch der Konter-Perk „Geist“ manchmal eine kleine Macke hat und Spieler trotz Perk auf dem Herzschlagsensor angezeigt werden können.

Bisher gibt es zu dem kaputten Sensor keine Aussage seitens der Entwickler von Infinty Ward. Sollte sich das Problem rumsprechen, ist aber zu erwarten, dass sie diesen fiesen Glitch angehen. Doch wenn das so weiter geht, bringen uns die besten Ausrüstungen und Perks der Warzone bald keinen so großen Vorteil mehr.